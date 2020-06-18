Коронавирус обнаружили у 7790 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в четверг, 18 июня. Из числа новых случаев заражения 1040 зафиксированы в Москве, 667 — в Подмосковье и 243 — в Ханты-Мансийском автономном округе.

Еще 7790 случаев коронавируса выявили в России за сутки

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