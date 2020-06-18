Коронавирус
Вечерняя МоскваЕще 7790 случаев коронавируса выявили в России за сутки
Коронавирус обнаружили у 7790 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в четверг, 18 июня. Из числа новых случаев заражения 1040 зафиксированы в Москве, 667 — в Подмосковье и 243 — в Ханты-Мансийском автономном округе.
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Количество новых случаев коронавируса в России за день не превысило восемь тысяч
Эхо Москвывчера в 05:02
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Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
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Общество
Сергей Гусев отстранен от должности мэра Охи
Охинский городской суд принял решение отстранить коммуниста от занимаемой должности с сегодняшнего дня.
Сахалин.Инфо вчера в 23:53
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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«Челси» объявил о покупке Тимо Вернера
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Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Ушел из жизни актер и режиссер Олег Борецкий.
Пятый канал 05:52
Здоровье
146 человек в Ростовской области за сутки заразились коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на четверг, 18 июня, за сутки еще у 146 человек выявлен коронавирус. Днем ранее заразились 152 человека.
Kursk.com 04:28
Общество
В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19
Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
Происшествия
Видео: Школьницы станцевали в белье у мемориала Победы для TikTok
Две школьницы станцевали в нижнем белье в фонтане у мемориала Победы в Калуге. Они опубликовали видеозапись с танцами в TikTok.
РЕН ТВ 07:25
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Политика
Стало известно об обращении Путина к нации
Президент России Владимир Путин обратится к нации перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию, который намечен на 1 июля.
Lenta.ru 01:52
Футбол
«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»
"Сочи" опубликовал официальное заявление по поводу домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
Газета.Ru 07:20
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Общество
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
Политика
Верховная рада отказалась лишить Вакарчука депутатского мандата
Верховная рада проголосовала против досрочного прекращения депутатских полномочий основателя партии «Голос» и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, сообщает «Интерфакс-Украина».
Ведомости 05:53
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Политика
Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией
Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих политических взглядах. Интервью с функционером вышло на YouTube-канале TaToTake.
Lenta.ru 06:30
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Гаджеты
Samsung начал предлагать в России смартфоны в аренду за полцены
Новая программа для покупок корейской компании Samsung Upgrade начала работать в России.
ПРАЙМ 02:52
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Культура
Певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет
Карьера исполнительницы продолжалась более 80 лет.
Слово и Дело 05:51
Политика
Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
Известия 06:49
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Плющенко заявил о готовности выйти на ринг с Навальным
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что готов провести спарринг с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который осудил семью Плющенко.
Metaratings 02:46