Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
Как передает агентство, медики были удостоены почетного знака «Заслуженный врач города Москвы», почетных званий «Почетный работник здравоохранения города Москвы» и «Почетный медицинский работник города Москвы», а также отмечены грамотами правительства столицы и благодарностью мэра Москвы.
В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Прибывшие в Крым специалисты Федерального медико-биологического агентства приступили к лечению пациентов с коронавирусом в Симферопольской клинической больнице №7. Об этом сообщила пресс-сулжба Минздрава полуострова.
«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Специалисты ожидают в России незначительный рост заболеваемости коронавирусом, но не вторую волну пандемии, рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в комментарии ТАСС.
Томск, 19 сентября 2020, 13:42 — REGNUM Старший тренер юношеской сборной России и лучший бомбардир в истории отечественного футбола Александр Кержаков согласился стать главным наставником томского футбольного клуба «Томь», выступающего в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).