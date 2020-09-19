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РИАМО
РИАМО

Еще 825 случаев коронавируса выявили в Москве

В столице выявили 825 случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки, общее число случаев инфицирования составило 275 633, сообщает оперативный штаб Москвы.В источнике
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Megatyumen.ru

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в регионе растет

Megatyumen.ru03:37
9111.ru

В России число новых случаев Covid-19 вновь превысило 6 тыс

9111.ru03:37
Lenta.ru

Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6 тысяч

Lenta.ru03:32
РИАМО

Еще 825 случаев коронавируса выявили в Москве

РИАМО03:33
Properm.ru

В Прикамье выявлено более 9 тысяч случаев заражения коронавиоусом: за сутки заболели 68 человек

Properm.ru03:32
Газета.Ru

В России выявили 6 065 новых случаев коронавируса

Газета.Ru03:37

В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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Собянин наградил московских врачей за вклад в борьбу с коронавирусом

Как передает агентство, медики были удостоены почетного знака «Заслуженный врач города Москвы», почетных званий «Почетный работник здравоохранения города Москвы» и «Почетный медицинский работник города Москвы», а также отмечены грамотами правительства столицы и благодарностью мэра Москвы.
РБКвчера в 11:39
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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В Крыму 28 врачей ФМБА приступили к лечению больных коронавирусом

Прибывшие в Крым специалисты Федерального медико-биологического агентства приступили к лечению пациентов с коронавирусом в Симферопольской клинической больнице №7. Об этом сообщила пресс-сулжба Минздрава полуострова.
Российская газета04:00
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Капитан «Тампы» Стэмкос пропустит первый матч финала Кубка Стэнли

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос пропустит первый матч финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз», сообщает обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен на своей странице в «Твиттере».
Чемпионатвчера в 16:27

Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 15:41

В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России

Специалисты ожидают в России незначительный рост заболеваемости коронавирусом, но не вторую волну пандемии, рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:01
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Александр Кержаков согласился стать главным тренером ФК «Томь»

Томск, 19 сентября 2020, 13:42 — REGNUM Старший тренер юношеской сборной России и лучший бомбардир в истории отечественного футбола Александр Кержаков согласился стать главным наставником томского футбольного клуба «Томь», выступающего в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
REGNUM06:42