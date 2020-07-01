В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 667 883, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса

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