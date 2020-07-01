Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 667 883, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
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В России выявили 6 718 новых случаев коронавируса

Газета.Ru03:37

В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости30 июня в 03:31

В России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 03:33

В России выявили 6556 новых случаев COVID-19

РЕН ТВ01 июля в 03:38

В России выявили 6556 новых случаев COVID-19

Известия01 июля в 03:30

В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса

RT на русском03:38

В России за сутки зарегистрировали 6693 новых случаев заражения коронавирусом

Эхо Москвы30 июня в 03:30
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Политика

ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК.
РБК 04:46
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Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

RT на русском 02:53
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Религия

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

ТАСС 05:22
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Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
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Общество

Российские и иностранные ученые заранее готовились к пандемии

Российские и иностранные ученые понимали, что в мире может произойти пандемия наподобие коронавируса, и заранее готовились к ней.
Lenta.ru 04:47
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Футбол

Матч, который войдёт в историю! В Ростове переиграли 19 минут из-за споров по пенальти

Матч «Ростов» — «Краснодар» получился не слишком ярким с точки зрения качества футбола и опасных моментов, но вошёл в историю.
Чемпионат 01 июля в 16:44
Наука

Обнаружено новое опасное свойство коронавируса

В случае с новым коронавирусом патоген связывается с клеточным рецептором ACE2, который активен во многих тканях, включая эндокринную систему.
Evo-rus.com 03:33
Общество

Twitter уберет из программного кода слова master, slave и blacklist

Социальная сеть Twitter намерена убрать слова master, slave, blacklist ("раб", "господин", "черный список"), а также ряд других терминов, которые могут содержать указание на расу или пол или быть оскорбительными для какой-то группы населения, из программного кода, а также исключить их употребление в рабочей практике.
ТАСС 05:50
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Политика

Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа

Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:27
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Общество

Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. в пользу столичной полиции из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, состоявшейся 3 августа 2019 года.
РБК 05:52
30
Политика

Депутаты Германии объединились против США из-за «Северного потока-2»

Немецкие депутаты Тимон Греммельс и Маркус Тёнс заявили, что США могут ужесточить санкции против российского газопровода.
Pravda.Ru вчера в 12:18
11
Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

К концу первого тайма подопечные Юргена Клоппа пропустили три гола. Во второй половине к имеющимся забитым мячам добавился ещё один.
CT news 02:29
Политика

Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть

Госсекретарь США Майк Помпео в среду призвал власти Турции не превращать собор Святой Софии в мечеть и оставить этому сооружению статус музея.
Газета.Ru 02:19
967
Общество

В России опубликовали доклад по итогам дистанционного обучения

По инициативе Министерства науки и высшего образования в России подготовили аналитический доклад по итогам удалённой учёбы.
Комсомольская правда 04:36
Здоровье

Невролог назвал причины возникновения мигрени

Сильный запах духов, чувство голода, а также продукты с тирамином, например, сыр, шоколад и копчености могут стать причиной мигрени.
Доктор Питер 02:58
2
Политика

Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
АБН вчера в 07:39
8,2K
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
1,2K
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
2,5K
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
3,2K
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
1K
Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском вчера в 04:33
446
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
8,8K
Общество

Петербург третий день подряд лидирует по смертности от COVID-19

Санкт-Петербург, 3 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтверждена смерть 45 человек от смертельно опасного заболевания COVID-19, вызываемого новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:39
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Хоккей

ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20.
РБК 06:23
Политика

США заявили о подготовке саммита G7 с участием России

США готовятся к проведению саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
Профиль 05:07
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Кино

Создатели «Джона Уика» снимут сериал по игре My Friend Pedro

Экранизация My Friend Pedro будет состоять из получасовых эпизодов и представлять собой драматическую комедию с рейтингом R — просмотр для лиц младше 17 только в присутствии родителей В продюсерскую команду также вошли представители студий, а также глава издательства Devolver Digital Майк Уилсон.
Piter.tv 01:54
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