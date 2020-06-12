Коронавирус
Общественное телевидение РоссииЕще 8987 случаев заражения коронавирусом выявили в России
В еще 15 субъектах РФ выявлено более ста новых случаев заражения. За минувшие сутки также зафиксировано 183 летальных случая, включая 49 в Москве, 41 в Санкт-Петербурге. Всего же с начала эпидемии от осложнений, вызванных новым коронавирусом, в больницах умерли 6715 пациентов.
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Общество
У жены Зеленского обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Общество
Москвичей ждут «призовые» в день голосования
Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
Общество
Вирусолог объяснил критерии завершения эпидемии коронавируса в России
Анатолий Альштейн добавил, что строгих критериев окончания пандемии нет. Также он отметил, что вторая волна неизбежна.
Говорит Москва 05:07
Общество
Комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» с парада Победы пойдет на госиспытания
Москва, 11 июня 2020, 17:21 — REGNUM Артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» отправят на финальную доработку перед госиспытаниями сразу после показа на параде на Красной площади, сообщает 11 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 10:21
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Общество
В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным
RT на русском 05:46
Политика
Великобритания уведомила ЕС о непродлении переходного периода
Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не станет продлевать переходный период, завершающийся 31 декабря 2020 года.
Известия 07:45
Политика
Украина с 15 июня откроет аэропорты для иностранцев и границу с Крымом
«Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней», — цитирует УНИАН министра инфраструктуры страны Владислава Криклия.
Известия 07:29
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ вчера в 02:05
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Армия и оружие
Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости 01:27
Общество
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко вместе с детьми переезжает в Казань
Любимый выбрал нам пристанище и уже через несколько дней я с доченьками перееду к нему.
StarHit.ru вчера в 15:00
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек
На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 05:16
Футбол
«Челси» может объявить о покупке Вернера в конце недели
По данным Evening Standard, «Челси» может провести трансфер Тимо Вернера уже в конце недели.
LiveSport.ru 06:53
Экономика
Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Москва, 11 июня 2020, 12:14 — REGNUM Субсидии на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет получат 19 регионов РФ.
REGNUM вчера в 05:14
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Теннис
Александрова выиграла первый матч после пандемии
Нева Спорт 07:11
Общество
Александр Лукашенко призвал использовать опилки вместо нефти с газом
На совещании в Полоцке политик призвал подчинённых распространять этот опыт на всю страну, потому что «гибнущей древесины сегодня предостаточно».
Говорит Москва 07:45
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
Политика
Песков сравнил свою работу с работой саперов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил свою работу с работой саперов.
Lenta.ru 08:01
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Политика
Путин поздравил россиян с праздником
Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России.
РИА Новости 06:11
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.
Газета.Ru 02:43
Наука
Ученые создали цемент для заживления костей в Германии
Evo-rus.com вчера в 08:38