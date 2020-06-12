В еще 15 субъектах РФ выявлено более ста новых случаев заражения. За минувшие сутки также зафиксировано 183 летальных случая, включая 49 в Москве, 41 в Санкт-Петербурге. Всего же с начала эпидемии от осложнений, вызванных новым коронавирусом, в больницах умерли 6715 пациентов.

Еще 8987 случаев заражения коронавирусом выявили в России

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