За сутки в российских регионах обнаружили 8 248 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Больше всего заболевших в Москве - 1 416, Подмосковье - 694 и Иркутской области - 319. Также за 24 часа были выписаны после выздоровления 9 767 пациентов.

Еще 8 248 случаев коронавируса зафиксировали в России

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