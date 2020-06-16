Коронавирус
Газета.RuЕще 8 248 случаев коронавируса зафиксировали в России
За сутки в российских регионах обнаружили 8 248 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Больше всего заболевших в Москве - 1 416, Подмосковье - 694 и Иркутской области - 319. Также за 24 часа были выписаны после выздоровления 9 767 пациентов.
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193 человека умерли от COVID-19 за сутки в России. Всего 7 284 жертвы на 16 июня
Курьер. Среда. Бердск04:21
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:48, Ашберн
Общество
Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников
После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англо-саксонское образование.
Взгляд.ру 06:40
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Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
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В Госдуму внесли законопроект о регулировании «удаленки»
Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
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Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas.
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Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть
В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
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Максим Фадеев назвал последние пять лет своей жизни адом
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Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent
Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent, заявил предприниматель в интервью телеканалу РБК.
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В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Общество
В Петербурге появится новая торговая сеть Green
Напомним, что массовое закрытие магазинов «Интерторга» (сети супермаркетов «Семья», «Идея» и Spar) началось в Петербурге и в СЗФО в конце прошлого года.
Peterburg2.ru 03:36
Футбол
«Челси» заинтересован в покупке Роналду за 120 млн евро
Как утверждают СМИ, лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.
Soccer.ru вчера в 22:45
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Здоровье
Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19
В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Политика
Посол Германии ответила Трампу на слова о защите от России
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Газета.Ru 02:26
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
В мае Индия и Китай перебросили в Ладакх подразделения после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5—6 мая.
RT на русском 04:56
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина неизвестный мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
Политика
Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Зарифом
Указывается, что ожидаемыми темами переговоров глав МИД России и Ирана станут двусторонние отношения стран, совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), региональная ситуация, с акцентом на Сирию, а также возможность проведения саммита в астанинском формате, который ранее был отложен в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Интерфакс вчера в 11:41
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В Беларуси собрали первый экземпляр Changan
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Политика
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
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Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
Политика
Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом
«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, ее сроки были сдвинуты.
Известия 06:23
Политика
В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США
Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
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Минимальный размер пособия по безработице увеличен в Оренбуржье
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, во поручению президента РФ Владимира Путина минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1,5 до 4,5 тыс. рублей.
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Армия и оружие
На пути российско-турецкого патруля в Идлибе произошёл взрыв
На пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе взорвалась бомба, незначительно повреждён российский бронетранспортёр.
RT на русском 06:45
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков
Елизавета Туктамышева в соцсети ответила на критику хейтеров по поводу ее откровенных снимков.
Актуальные Новости вчера в 15:31
Общество
Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
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