Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЕще 8 248 случаев коронавируса зафиксировали в России

За сутки в российских регионах обнаружили 8 248 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Больше всего заболевших в Москве - 1 416, Подмосковье - 694 и Иркутской области - 319. Также за 24 часа были выписаны после выздоровления 9 767 пациентов.
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Более 545 тысяч зараженных коронавирусом выявлено в России за весь период эпидемии

Primpress.ru04:45

В России зафиксировали 8248 новых случаев коронавируса

Online47.ru03:58

В России более 545 тысяч подтверждённых случаев коронавируса

Свободная Пресса03:36

Более 8 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки

АМИТЕЛ03:57

Еще 8 248 случаев коронавируса зафиксировали в России

Газета.Ru03:33

В России выявили более восьми тысяч новых случаев COVID-19

Дождь03:31

193 человека умерли от COVID-19 за сутки в России. Всего 7 284 жертвы на 16 июня

Курьер. Среда. Бердск04:21
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:48, Ашберн
Общество

Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников

После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англо-саксонское образование.
Взгляд.ру 06:40
Общество

Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о регулировании «удаленки»

Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 05:02
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Происшествия

Адвокат семьи погибшего: Ефремов может получить 5-7 лет условно

Ruposters.ru 06:15
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Музыка

Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas.
Lenta.ru 02:48
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Интернет

Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть

В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев назвал последние пять лет своей жизни адом

Фадеев называет последние пять лет своей жизни «настоящим адом», который он долгое время принимал как нечто нормальное.
Слово и Дело 05:13
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Общество

Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent

Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent, заявил предприниматель в интервью телеканалу РБК.
РБК 05:19
Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
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Общество

В Петербурге появится новая торговая сеть Green

Напомним, что массовое закрытие магазинов «Интерторга» (сети супермаркетов «Семья», «Идея» и Spar) началось в Петербурге и в СЗФО в конце прошлого года.
Peterburg2.ru 03:36
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Футбол

«Челси» заинтересован в покупке Роналду за 120 млн евро

Как утверждают СМИ, лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.
Soccer.ru вчера в 22:45
Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
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Здоровье

Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19

В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Политика

Посол Германии ответила Трампу на слова о защите от России

Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер заявила, что американские войска находятся в ФРГ не для защиты от России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:26
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Армия и оружие

Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

В мае Индия и Китай перебросили в Ладакх подразделения после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5—6 мая.
RT на русском 04:56
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина неизвестный мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
10
Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
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Политика

Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Зарифом

Указывается, что ожидаемыми темами переговоров глав МИД России и Ирана станут двусторонние отношения стран, совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), региональная ситуация, с акцентом на Сирию, а также возможность проведения саммита в астанинском формате, который ранее был отложен в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:51
Происшествия

Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

Интерфакс вчера в 11:41
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Авто

В Беларуси собрали первый экземпляр Changan

Тарантас Ньюс 06:44
Политика

КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей

Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
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Транспорт

На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
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Политика

Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, ее сроки были сдвинуты.
Известия 06:23
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Политика

В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США

Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
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Общество

Минимальный размер пособия по безработице увеличен в Оренбуржье

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, во поручению президента РФ Владимира Путина минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1,5 до 4,5 тыс. рублей.
НТА-Приволжье 02:28
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Армия и оружие

На пути российско-турецкого патруля в Идлибе произошёл взрыв

На пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе взорвалась бомба, незначительно повреждён российский бронетранспортёр.
RT на русском 06:45
Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков

Елизавета Туктамышева в соцсети ответила на критику хейтеров по поводу ее откровенных снимков.
Актуальные Новости вчера в 15:31
Общество

Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Известия 00:56
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