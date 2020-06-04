На 3 июня в Саратовской области у 3 363 человек подтверждено заражение коронавирусом. Выздоровели 1 361 человек, включая 73 пациента за сутки.

Еще 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области

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