Коронавирус
Kursk.comЕще 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области
На 3 июня в Саратовской области у 3 363 человек подтверждено заражение коронавирусом. Выздоровели 1 361 человек, включая 73 пациента за сутки.
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Балаковский район вырвался в лидеры по числу суточных заражений COVID-2019
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Вице-премьер Украины Пристайко уволен с должности
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Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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В ВОЗ предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
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В Microsoft Store появилась страница ремастера Kingdoms of Amalur: Reckoning
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В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет
В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
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Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.
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За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 831 – до 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
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ЦСКА заинтересован в форварде сборной Аргентины, сообщают СМИ
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает Metaraitings.
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
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В Калининграде вечером в среду, 3 июня 2020 года, в районе улиц Гайдара и Челнокова в микрорайоне Сельма на железнодорожных путях произошла трагедия с летальным исходом.
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