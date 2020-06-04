Коронавирус

Kursk.comKursk.comЕще 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области

На 3 июня в Саратовской области у 3 363 человек подтверждено заражение коронавирусом. Выздоровели 1 361 человек, включая 73 пациента за сутки.
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В Саратовской области снова выявили 94 случая заражения COVID-19, у 72 пациентов развилась пневмония

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В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека

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В Саратовской области еще 94 человека заразились коронавирусом, у 72 из них — пневмония

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В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека. Всего - 3457

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Уже 3457. В Саратовской области выявлены еще 94 случая коронавируса

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В Саратовской области коронавирус вызвал пневмонию еще у 72 человек

СаратовБизнесКонсалтинг01:57

Балаковский район вырвался в лидеры по числу суточных заражений COVID-2019

Четвертая Властьвчера в 08:05
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Происшествия

Росприроднадзор назвал способ ликвидации последствий ЧП в Норильске

Rambler News Service 04:15
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Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
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Армия и оружие

Силы ПНС Ливии заявили о контроле над двумя районами под Триполи

РИА Новости 00:58
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Политика

Вице-премьер Украины Пристайко уволен с должности

Верховная рада Украины в ходе заседания в четверг, 4 июня, уволила c должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Газета.Ru 04:25
Общество

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

Компания AFI Development и группа Тинькофф подписали соглашение сроком на 12 лет об аренде строящегося бизнес-центра AFI Square на улице Грузинский Вал.
Вести.Ru 04:12
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Армия и оружие

В Киеве заявили, что украинский военный был задержан в Крыму незаконно

Украинская сторона назвала задержание своего военного Евгения Добринского в Крыму российскими пограничниками "исчезновением" и считает эти действия незаконными.
ТАСС 02 июня в 16:23
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Общество

В ВОЗ предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о второй волне коронавирусной инфекции.
КМВ Новости вчера в 08:09
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Игры

В Microsoft Store появилась страница ремастера Kingdoms of Amalur: Reckoning

В Microsoft Store обнаружили страницу ремастера ролевого боевика Kingdoms of Amalur: Reckoning, который получил подзаголовок Re-Reckoning.
Игромания.ру 02:41
Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru 02 июня в 23:04
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Происшествия

В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет

В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
РБК 04:34
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Культура

Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4

Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4. Режиссер Эмилия Кивелевич поставила необычную постановку в компьютерной игре.
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Экономика

Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков

Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service вчера в 08:46
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Технологии

Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов

Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Известия вчера в 23:24
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Футбол

Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»

Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.
Вести.Ru 04:05
Общество

В России за сутки выявили 8 831 новый случай коронавируса

За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 831 – до 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:40
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Происшествия

Жительница Петербурга умерла после незаконной пластической операции

Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины из-за незаконной пластической операции в одной из клиник Петербурга.
Газета.Ru вчера в 13:35
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Политика

В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ

Условия МВФ по новой кредитной программе неприемлемы для Украины, заявил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Газета.Ru 03:54
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Здоровье

Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу

Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал "РГ", когда в организме появляются антитела к коронавирусу и сколько держится иммунитет к COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:48
Футбол

ЦСКА заинтересован в форварде сборной Аргентины, сообщают СМИ

Московский ЦСКА заинтересован в покупке нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает Metaraitings.
Газета.Ru 03:35
Экономика

Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
Происшествия

На Сельме поезд сбил молодого человека насмерть

В Калининграде вечером в среду, 3 июня 2020 года, в районе улиц Гайдара и Челнокова в микрорайоне Сельма на железнодорожных путях произошла трагедия с летальным исходом.
Русский Запад 02:53
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