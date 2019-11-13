Экономика
РБКНазвано число проблемных новостроек в России
Более 3,2 тыс. жилых домов в 75 российских субъектах признаны проблемными, а пострадавшими по ним — около 300 тыс. семей. С таким заявлением выступил заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 05:23, Вашингтон
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Происшествия
Главу ростовского управления ФСИН подозревают в разглашении гостайны
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании руководителей ростовского главка ФСИН России стало известно 13 ноября.
REGNUM 05:03
Политика
Создатель «Белых касок» найден мертвым со множественными переломами
В организации «Белые каски» подтвердили смерть одного из основателей Джеймса Ле Мезюрье, передает RT.
Собеседник 11 ноября в 09:33
Общество
Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе
Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Российская газета 04:45
Общество
Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года.
Российская газета 04:48
Культура
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания вчера в 12:41
Происшествия
Задержан третий подозреваемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда
В столичном аэропорту Внуково задержан Евгений Ерзунов — третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда.
Известия 05:21
Происшествия
Обвиняемый в расчленении девушки историк не захотел обжаловать арест
Задержанный за убийство бывшей студентки доцент СПбГУ Олег Соколов решил не обжаловать постановление суда о его аресте.
Газета.Ru 05:17
Политика
К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Lenta.ru 04:23
Музыка
Шнуров рассказал о смене солиста в «Ленинграде»
iReactor 11 ноября в 02:22
Космос
NASA переименовало «нацистский» астероид
Популярная механика вчера в 20:05
Армия и оружие
Эксперт рассказал о «позорном поражении» США в Сирии
Эксперт из РАРАН Константин Сивков рассказал о скором «позорном поражении» армии США в Сирии.
Актуальные Новости 00:31
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
В МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
RT на русском вчера в 22:00
Культура
Назван самый сексуальный мужчина года по версии журнала People
Американский исполнитель, автор песен и актер Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной по версии журнала People.
ФАН 04:50
Экономика
Раскрыты траты российских регионов на нацпроекты
Расходы российских регионов на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 ноября оказались ниже 70 процентов от запланированного уровня.
Lenta.ru 03:55
Экономика
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
RT на русском 05:19
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма
12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Известия вчера в 18:19
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Происшествия
Сестры Хачатурян глумились над отцом, кормив его собачьей едой
ТВ Центр вчера в 12:18
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Экономика
Перевозчики Казани заявили о вынужденной продаже автобусов
Ассоциации перевозчиков Татарстана сообщает о вынужденной продаже автобусов частными ПАТП Казани в связи с ростом цен на топливо.
TatCenter 03:31
Культура
Пермяк стал женихом на шоу «Давай поженимся» на Первом канале
Житель Перми Николай принял участие в телепередаче «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой. Эфир вышел на экраны 12 ноября.
АиФ Пермь 00:50
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Вести.Ru вчера в 16:21
Недвижимость
Цены на апартаменты в Москве достигли исторического максимума
Стоимость апартаментов массового сегмента достигла 182 тыс. руб. за 1 кв. м, что стало рекордным уровнем за всю историю новостроек такого формата.
РБК 03:06