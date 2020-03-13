Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЕще четыре футболиста и врач «Сампдории» заболели коронавирусом

Как отмечается, после всеобщего тестирования игроков и сотрудников клуба коронавирус был выявлен у Омара Колли, Альбина Экдаля, Антонио Ла Гумины и Мортена Торсбю. Также положительный тест сдал доктор Амедео Балдари.
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Еще несколько футболистов «Сампдории» заболели коронавирусом

Спорт-Экспресс13:09

Ещё четыре игрока «Сампдории» заразились коронавирусом

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Sport24.ru13:12

Ещё четыре игрока «Сампдории» заразились коронавирусом

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