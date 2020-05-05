Коронавирус

Newia.ruNewia.ruЕще четыре медработника в Петербурге скончались от коронавируса

Еще четверо медицинских работников в Санкт-Петербурге скончались от коронавируса. Об умерших врачах сообщили в пресс-службе губернатора. В понедельник стало известно о смерти врача оперативного отдела Городской станции скорой помощи Владимира Маньковича.
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В Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом

Piter.tv01:00

Снос «памятника» самоизоляции и всплеск насилия дома: COVID-19 в Петербурге 6 мая

Мойка78вчера в 23:52

Александр Беглов принес соболезнования родным умерших медицинских работников

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 13:22

Петербург: главное за день – 5 мая

Петербургский дневниквчера в 16:02

Александр Беглов выразил соболезнования родным скончавшихся от коронавируса медработников

Город+вчера в 13:45

В Петербурге умерли четыре заболевших COVID-19 медика

РИА Новостивчера в 13:44

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 мая 2020 года: Смерть врача, медсестры, двух санитарок и новый закрытый на карантин роддом

КП - Санкт-Петербургвчера в 18:00
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости вчера в 09:11
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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Авто

Названы кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам

Kia Sorento I 2002-2011 годов выпуска Популярный сегодня кроссовер Kia Sorento начинал свою жизнь как рамный внедорожник с полноценной раздаткой.
32CARS.ru 00:58
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Политика

Трамп проигнорировал ношение маски на предприятии по их изготовлению

Президент США Дональд Трамп посетил в американском штате Аризона фабрику по изготовлению защитных масок, но сам маску не надел.
Известия 00:23
Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Авто

Самые выгодные кроссоверы для перепродажи

Российское аналитическое агентство проанализировало изменение стоимости проданных на вторичном рынке в прошлом году среднеразмерных кроссоверов, приобретённых у дилера в 2016 году и выбрало самые ликвидные модели.
Car.ru вчера в 23:42
Политика

Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию

На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж.
Евразия Daily 04 мая в 20:45
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Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
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Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
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Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
РИА Новости вчера в 13:01
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
4,1K
Гаджеты

Sony открыла предзаказ на смартфон Sony Xperia 10 II в Европе

Разработчики из Sony заявили о старте предзаказов на смартфоны Xperia 10 II на европейских рынках.
OAnews вчера в 09:56
1
Общество

Жители Тюменской области прибыли в Екатеринбург из Таджикистана

В Екатеринбург прилетели жители Челябинской области, Пермского края, Тюменской области, Башкирии и Удмуртии.
Megatyumen.ru 01:36
4
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM 00:52
3
Общество

В Москве за сутки скончались 50 человек с коронавирусом

«В Москве скончались 50 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — заявили в оперштабе.
RT на русском вчера в 15:37
337
Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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Армия и оружие

Российские военнослужащие захватили в плен американских наёмников

Avia.pro вчера в 23:34
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Здоровье

В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус

На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований.
Российская газета 01:50
8
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
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Происшествия

В Аргентине разбился медицинский самолет

РИА Новости 00:21
Здоровье

350 медиков отказались работать в Калининградской области

В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
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Экономика

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
36
Общество

Псковские власти ограничили карантинные меры

В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
4
Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о легких, пострадавших от пневмонии

Wikimedia Commons Вылечившаяся от двусторонней пневмонии народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о том, что перед госпитализацией ей было тяжело дышать, у нее болела голова, а также было чувство тошноты и сонливости.
РЕН ТВ вчера в 21:34
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

В апреле количество заявлений о невозможности погасить долг выросло на 17% по сравнению с показателями февраля—марта, говорит руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова.
РБК 00:00
48
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,9K
Здоровье

Медсестры хабаровского перинатального центра заразились коронавирусом

Две медсестры хабаровского перинатального центра, где выхаживают недоношенных детей, заразились коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 21:22
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Происшествия

На Таллинском шоссе самосвал «задавил» две легковушки

В среду, 6 мая, около семи часов утра у дома №159 на Таллинском шоссе в Петербурге столкнулись грузовик и две легковушки.
Форпост Северо-Запад 01:55
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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