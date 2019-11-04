Албания, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Евросоюза продлить санкции против России. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Ограничительные меры продлены на полгода, до 15 марта 2020-го.

Еще четыре страны продлили санкции против России

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