Физики предложили статистический метод обработки данных о сверхбыстрой дифракции электронов на возбужденных молекулах, позволяющий восстановить информацию об элементах матрицы плотности в каждый момент времени.
В ближайшем будущем астрономы смогут воспользоваться новыми мощностями обсерваторий следующего поколения – таких как космический телескоп James Webb Space Telescope (JWST) и обсерватория Nancy Grace Roman Space Telescope (RST).
Исследование эволюции коронавируса нового типа после проникновения в популяции норок привело ученых к выводу, что предок SARS-CoV-2 приспособился к заражению человека за полгода до первой вспышки COVID-19 в Китае.