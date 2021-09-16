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Еще четырем регионам одобрены заявки на инфраструктурные кредиты

ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Правительство РФ выделит Калининградской области 3,1 млрд рублей бюджетных кредитов на развитие инфраструктуры, говорится в пресс-релизе федерального правительства.
Интерфакс
Региональные заявки на предоставление инфраструктурных кредитов для четырех регионов рассмотрели за заседании правительства России 16 сентября.
КП - Калининград
Общая площадь создаваемых в рамках проекта объектов составит 115,8 тыс. кв. метров.
Интерфакс
Также в рамках проекта будет построена транспортная и инженерная инфраструктура.
Версия-Саратов

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Еще четырем регионам одобрены заявки на инфраструктурные кредиты
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