В клубе Серии A «Фиорентина» зафиксированы еще три случая заражения новым коронавирусом COVID-19. Ранее стало известно, что нападающий итальянской команды Душан Влахович сдал положительный тест на коронавирус.

Еще два футболиста «Фиорентины» заразились коронавирусом

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