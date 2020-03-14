Коронавирус
Sport24.ruЕще два футболиста «Фиорентины» заразились коронавирусом
В клубе Серии A «Фиорентина» зафиксированы еще три случая заражения новым коронавирусом COVID-19. Ранее стало известно, что нападающий итальянской команды Душан Влахович сдал положительный тест на коронавирус.
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