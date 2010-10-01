Происшествия
Комсомольская правда - КемеровоЕще два пациента скончались от коронавируса в Кузбассе
На утро четверга, 13 августа, стало известно о том, что еще два пациента скончались от коронавируса в Кузбассе. У обоих были сопутствующие заболевания. Как сообщили в оперативном штабе области, один из умерших проживал в Новокузнецке.
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Происшествия
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