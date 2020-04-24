Коронавирус
ТАССЕще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу в ходе видеомоста из Рима посол РФ в Италии Сергей Разов.
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Авто
Новое поколение Kia Carnival готовится к дебюту
Vevby.ru 07:50
Авто
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 8.4% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0.5-1 п.п. для зарплатных клиентов.
АК&М 06:09
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Общество
В американской тюрьме отказали Ярошенко в досрочном освобождении
Тюрьма в США, в которой содержится Константин Ярошенко, выдала отказ в досрочном освобождении, защита намерена подать апелляцию на это решение в Федеральное бюро тюрем, заявил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.
РИА Новости 19:44
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Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
Политика
Грузия пообещала отозвать посла с Украины из-за Саакашвили
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RuNews24.ru 08:59
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В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса
Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после окончания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
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Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
Гаджеты
Найден способ вывести из строя iPhone с iOS 13 одним сообщением
Новый способ вывести из строя iPhone на операционной системе iOS 13 описан в Сети.
iReactor 04:47
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В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом
В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
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Самолет с россиянами из Гоа приземлился в Екатеринбурге
Самолет с российскими гражданами, которые решили покинуть индийский штат Гоа из-за ситуации с коронавирусом, приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС 18:20
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Джейми Каррагер сообщил, что у его жены выявили коронавирус
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что его жена заболела в результате заражения коронавирусом.
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Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Политика
Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына
Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters.
Известия 21:18
Транспорт
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
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В Бурятии зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом
Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Бурятии за сутки увеличилось на 10 и составило 163.
Известия 21 апреля в 23:32
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Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
Наука
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Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия 20:25
Политика
Песков ответил про дату снятия режима самоизоляции в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, когда власти планируют смягчать режим ограничений и что может послужить отправной точкой для принятия такого решения - трудности экономики или недовольство граждан.
Московский Комсомолец вчера в 06:02
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
Космос
«Китайская Tesla» готова покрыть всю Землю спутниковой сетью
Zhejiang Geely Holding Group, основанная китайским миллиардером Ли Шуфу, заявила в пятницу, что к концу этого года запустит два спутника на низкую орбиту.
Ежедневные Новости Владивостока 18:30
Авто
В США пустят с молотка 240 редких автомобилей финансового мошенника
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Ladaonline 04:32
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Здоровье
Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в «Склифе»
Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин рассказал "МК", как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
РИА Новости 15:44
Экономика
Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии
По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС 09:42
Космос
На Байконуре началась заправка «Ракеты Победы»
РИА Новости 19:10
Армия и оружие
Греция засекла турецкие F-16 на пути в Ливию
Piter.tv 22 апреля в 05:13
Происшествия
В Уфе заключенные колонии устроили беспорядки
Зампредседателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин в эфире «Эха Москвы в Уфе» рассказал о бунте в одной из городских колоний, где заключенные хотели установить «черный» режим.
News102.ru 01:31