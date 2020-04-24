с чего всё началось

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу в ходе видеомоста из Рима посол РФ в Италии Сергей Разов.

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

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