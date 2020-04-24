Коронавирус

ТАССТАССЕще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу в ходе видеомоста из Рима посол РФ в Италии Сергей Разов.
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Итальянские регионы Пьемонт, Апулия и Фриули — Венеция-Джулия запросили помощь российских военных по борьбе с распространением коронавируса, сообщил посол России в Риме Сергей Разов в интервью
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