Коронавирус
ТАССЕще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу в ходе видеомоста из Рима посол РФ в Италии Сергей Разов.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Кошкин уверен, что помощь Италии в пандемию коронавируса вернется в Россию сторицей
Народные новости12:56
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 15:30, Ашберн
Здоровье
Роман Старовойт поручил провести служебную проверку по ситуации в БСМП
Глава региона Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона коронавируса поручил провести служебную проверку после ситуации в БСМП.
Курск сегодня 09:33
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Общество
В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу
Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
Общество
В Саратовской области разрешили работу парикмахерских
Постановление о разрешении работы парикмахерских приняли в правительстве Саратовской области, заявил вице-губернатор Александр Стрелюхин 24 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в областном правительстве.
ИА Красная Весна 14:03
Экономика
Лукашенко подписал указ о поддержке экономики страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:04
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Здоровье
Володин: Скорая помощь в Саратове получит новые «Газели» класса Next
В ближайшее время Скорую помощь в Саратове укомплектуют достаточным количеством новых автомобилей, необходимо решать проблему нехватки кадров.
Четвертая Власть 12:07
Общество
Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Футбол
Кокорин рассказал, за какой клуб хотел бы выступать
Газета.Ru 14:59
Финансы
Россияне стали забирать валюту со вкладов
На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости 12:18
Биатлон
Тихонов заявил, что у него есть кандидат на пост главы СБР
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что у него есть достойный кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
RT на русском вчера в 06:21
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Испанские ученые выяснили, как COVID-19 проник в страну
Ученые мадридского Института здоровья имени Карлоса III провели исследование о проникновении вируса COVID-19 в страну и пришли к сенсационным выводам.
Газета.Ru 13:51
Общество
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Общество
В Калининградской области вводится «обязательный масочный режим»
Власти намерены их прописать для каждой отрасли в новой редакции постановления о режиме повышенной готовности.
Каскад 13:16
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
Общество
Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских
В некоторых регионах уже задумались об открытии салонов красоты и других предприятий, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.
Ведомости 09:46
Общество
Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Экономика
Экономика России теряет 100 млрд рублей в день из-за коронавируса
Российская экономика ежедневно недосчитывается 100 миллиардов рублей из-за мер, которые ввели, чтобы сдержать распространение коронавируса.
URA.Ru 11:47
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Гаджеты
В России начались продажи iPhone SE
Apple начала продажи доступного iPhone SE второго поколения. Розничные продажи стартовали не только в России, но и по всему миру.
The GEEK 03:52
Общество
Не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках призвала Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам ни в коем случае нельзя нарушать режим самоизоляции в период майских праздников.
Live24 09:16
Энергетика
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью
20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов.
Lenta.ru 11:29
Культура
Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Исполнительница главной роли в сериале Зулейха открывает глаза ответила критикам сериала, который стартовал 13 апреля на России 1.
iReactor вчера в 03:59