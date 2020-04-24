Коронавирус

ТАССТАССЕще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу в ходе видеомоста из Рима посол РФ в Италии Сергей Разов.
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с чего всё началось
Итальянские регионы Пьемонт, Апулия и Фриули — Венеция-Джулия запросили помощь российских военных по борьбе с распространением коронавируса, сообщил посол России в Риме Сергей Разов в интервью
 МИА «Россия сегодня».
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Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

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США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
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На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

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Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
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Не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках призвала Попова

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Советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Итальянской Республике и в Республике Сан‑Марино по совместительству. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации.
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