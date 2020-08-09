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Пятый канал
Пятый канал

Еще два российских журналиста задержаны на выборах в Минске

Еще два журналиста задержаны в Минске в день выборов президента Белоруссии. Как сообщает RT, двоих стрингеров, которые работали на российское видеоагентство Ruptly, задержали на одном из избирательных участков, когда они снимали голосование.В источнике
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РБК

Симоньян сообщила о задержании двух стрингеров RT в Минске

РБКвчера в 13:25
Интерфакс

В Минске задержаны двое стрингеров видеоагентства Ruptly

Интерфаксвчера в 12:14
РИА Новости

В Минске задержали двух стрингеров, сотрудничавших с Ruptly

РИА Новостивчера в 12:19
RT на русском

Два сотрудничавших с Ruptly стрингера задержаны в Минске

RT на русскомвчера в 12:19
Известия

В RT сообщили о задержании в Минске двух стрингеров видеоагентства Ruptly

Известиявчера в 12:44
Фонтанка.Ру

Russia Today сообщил о задержании двух своих стрингеров в Минске. Они не выходят на связь 10 часов

Фонтанка.Рувчера в 12:11
ТАСС

Два сотрудничавших с Ruptly стрингера задержаны в Минске

ТАССвчера в 12:08

Судьбой российского истребителя МиГ-35 обеспокоены в США

Согласно статье Томаса Ньюдика из The Drive, после демонстрации первого полета МиГ-35 (по кодификации НАТО: Fulcrum-F) уже прошло четыре года, однако никаких крупных заказов на истребитель со стороны российского Министерства обороны так и не поступало.
Судьбой российского истребителя МиГ-35 обеспокоены в США
Народные новости18:18
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Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой прекратить насилие в отношении участников протестных акций, сообщает Tut.by в Telegram-канале.
Коммерсантъ18:36
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Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
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Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

Осенью российских водителей ждет пересмотр тарифов ОСАГО, увеличенные скоростные лимиты, новая разметка, возвращение техосмотра и другие важные нововведения, сообщает издание Autonews.ru.
Автоновости дня8 августа в 02:30
1,6K

Известный комментатор назвал судью Казарцева негодяем

Комментатор Александр Шмурнов в резкой форме высказался по поводу решения арбитра Василия Казарцева показать желтую карточку нападающему «Спартака» Александру Соболеву в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи» (2:2). Форвард открыл счет на 8-й минуте, после чего снял футболку и показал майку с портретом умершей 1 августа матери.
Спорт-Экспресс17:56

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»

Как передает THR, генеральный директор студии Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что у серии про неубиваемого киллера-мстителя Джона Уика действительно появится не только анонсированная четвертая часть, но и пятая.
Российская газета7 августа в 03:41
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Слухи: Sony сорит деньгами, покупая эксклюзивы для PlayStation 5

Ведущий Kinda Funny Имран Хан (Imran Khan) продолжил делиться подробностями стратегии Sony Interactive Entertainment по продвижению PlayStation 5. По его словам, компания разбрасывается внушительными суммами ради эксклюзивного контента в мультиплатформенных играх.
3DNewsвчера в 10:57
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