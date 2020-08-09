Еще два российских журналиста задержаны на выборах в Минске
Смотрите также
Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие
Футболисты «Локомотива» посетили вечеринку за три дня до матча РПЛ
Явка на выборах президента Белоруссии составила 84,05%
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Украина вернула на службу зенитно-ракетные комплексы С-125
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
Фургал остался в СИЗО без икон и книг
Главным тренером «Ювентуса» назначен его бывший игрок Андреа Пирло
Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»
Су-27 поднимался для перехвата самолета ВМС США над Черным морем
Гендиректор «Локомотива» отказался уходить со своего поста
Еврокомиссар допускает появление вакцины от коронавируса к концу года
Лера Кудрявцева показала подарки на 2-летие дочери
Штаб Тихановской обжалует результаты голосования в случае нарушений
В Китае заявили о вспышке смертельного вируса SFTS в трех провинциях
Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили
Задержанных в Минске журналистов передадут посольству РФ
В МИД Белоруссии прокомментировали задержание российских журналистов
В Белоруссии отпустили задержанных журналистов «Дождя»
Милиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Минске
Федун: завтра «Спартак» снимается с чемпионата России
Явка на выборах президента Белоруссии составила 84,05%
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса
Советник Трампа: в России почти против всех введены санкции США
Врач оценил опасность нового обнаруженного в Китае вируса SFTS
Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили
Еще два журналиста задержаны в Минске в день выборов президента Белоруссии. Как сообщает RT, двоих стрингеров, которые работали на российское видеоагентство Ruptly, задержали на одном из избирательных участков, когда они снимали голосование.В источнике
Подробнее о событии