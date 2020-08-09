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Пятый канал
Пятый канал

Еще два российских журналиста задержаны на выборах в Минске

Еще два журналиста задержаны в Минске в день выборов президента Белоруссии. Как сообщает RT, двоих стрингеров, которые работали на российское видеоагентство Ruptly, задержали на одном из избирательных участков, когда они снимали голосование.В источнике
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RT на русском

Два сотрудничавших с Ruptly стрингера задержаны в Минске

RT на русскомвчера в 12:19
Известия

В RT сообщили о задержании в Минске двух стрингеров видеоагентства Ruptly

Известиявчера в 12:44
РИА Новости

В Минске задержали двух стрингеров, сотрудничавших с Ruptly

РИА Новостивчера в 12:19
РБК

Симоньян сообщила о задержании двух стрингеров RT в Минске

РБКвчера в 13:25
Интерфакс

В Минске задержаны двое стрингеров видеоагентства Ruptly

Интерфаксвчера в 12:14
Фонтанка.Ру

Russia Today сообщил о задержании двух своих стрингеров в Минске. Они не выходят на связь 10 часов

Фонтанка.Рувчера в 12:11
ТАСС

Два сотрудничавших с Ruptly стрингера задержаны в Минске

ТАССвчера в 12:08

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»
Газета.Ru17:20

«Спартак» планирует выручить за Урунова 15 млн евро

«Спартак» действительно имеет предложение от «Герты» по трансферу полузащитника Остона Урунова за 5 миллионов евро, сообщает в своём Telegram-канале «Слава! – новости футбола» журналист Вячеслав Короткин.
Евро-футбол.рувчера в 13:04
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«Спартак»: «Молчать не будем, будем бороться за клуб!»

Пресс-служба «Спартака» через свой аккаунт в Instagram обратилась к болельщикам после ничьей с «Сочи» со счётом 2:2. Игра обернулась грандиозным судейским скандалом из-за назначенных в ворота московской команды пенальти.
Евро-футбол.ру17:19