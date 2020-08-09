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Пятый канал
Пятый канал

Еще два российских журналиста задержаны на выборах в Минске

Еще два журналиста задержаны в Минске в день выборов президента Белоруссии. Как сообщает RT, двоих стрингеров, которые работали на российское видеоагентство Ruptly, задержали на одном из избирательных участков, когда они снимали голосование.В источнике
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РБК

Симоньян сообщила о задержании двух стрингеров RT в Минске

РБКвчера в 13:25
Известия

В RT сообщили о задержании в Минске двух стрингеров видеоагентства Ruptly

Известиявчера в 12:44
ТАСС

Два сотрудничавших с Ruptly стрингера задержаны в Минске

ТАССвчера в 12:08
RT на русском

Два сотрудничавших с Ruptly стрингера задержаны в Минске

RT на русскомвчера в 12:19
Интерфакс

В Минске задержаны двое стрингеров видеоагентства Ruptly

Интерфаксвчера в 12:14
Фонтанка.Ру

Russia Today сообщил о задержании двух своих стрингеров в Минске. Они не выходят на связь 10 часов

Фонтанка.Рувчера в 12:11
РИА Новости

В Минске задержали двух стрингеров, сотрудничавших с Ruptly

РИА Новостивчера в 12:19

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске
Комсомольская правда17:25
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Известный комментатор назвал судью Казарцева негодяем

Комментатор Александр Шмурнов в резкой форме высказался по поводу решения арбитра Василия Казарцева показать желтую карточку нападающему «Спартака» Александру Соболеву в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи» (2:2). Форвард открыл счет на 8-й минуте, после чего снял футболку и показал майку с портретом умершей 1 августа матери.
Известный комментатор назвал судью Казарцева негодяем
Спорт-Экспресс17:56

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Дегтярев не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Байкал24вчера в 23:51
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У посольства Белоруссии в Петербурге митингуют не успевшие на выборы

Граждане Белоруссии, которые не успели проголосовать на выборах президента республики, устроили в воскресенье стихийный митинг у отделения посольства страны в Санкт-Петербурге Как передает корреспондент "Интерфакса", собравшиеся требуют открыть посольство и дать им возможность отдать свой голос.
Интерфаксвчера в 14:32
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Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на выборах президента страны на участке, который открыт в Белорусском государственном университете физической культуры, передает корреспондент ТАСС.
Аргументы и Фактывчера в 05:33
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«Развязно и крикливо». В Японии прошли антироссийские выступления

Акция ультраправых японских активистов у стен посольства России в Токио прошла под заведомо некорректными и неприемлемыми лозунгами, а кроме того — мешала работе дипмиссии, заявили российские дипломаты.
РИА Новостивчера в 08:02
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