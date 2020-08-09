Еще два российских журналиста задержаны на выборах в Минске
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Еще два журналиста задержаны в Минске в день выборов президента Белоруссии. Как сообщает RT, двоих стрингеров, которые работали на российское видеоагентство Ruptly, задержали на одном из избирательных участков, когда они снимали голосование.В источнике
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