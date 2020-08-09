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Пятый канал
Пятый канал

Еще два российских журналиста задержаны на выборах в Минске

Еще два журналиста задержаны в Минске в день выборов президента Белоруссии. Как сообщает RT, двоих стрингеров, которые работали на российское видеоагентство Ruptly, задержали на одном из избирательных участков, когда они снимали голосование.В источнике
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РБК

Симоньян сообщила о задержании двух стрингеров RT в Минске

РБК13:25
ТАСС

Два сотрудничавших с Ruptly стрингера задержаны в Минске

ТАСС12:08
РИА Новости

В Минске задержали двух стрингеров, сотрудничавших с Ruptly

РИА Новости12:19
RT на русском

Два сотрудничавших с Ruptly стрингера задержаны в Минске

RT на русском12:19
Интерфакс

В Минске задержаны двое стрингеров видеоагентства Ruptly

Интерфакс12:14
Фонтанка.Ру

Russia Today сообщил о задержании двух своих стрингеров в Минске. Они не выходят на связь 10 часов

Фонтанка.Ру12:11
Известия

В RT сообщили о задержании в Минске двух стрингеров видеоагентства Ruptly

Известия12:44

Условия применения ядерного оружия впервые раскрыло Минобороны России

В тексте говорится, что главное и единственное условие применения ядерного оружия связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, направленных в сторону России и (или) ее стран-союзников.
Условия применения ядерного оружия впервые раскрыло Минобороны России
Live247 августа в 02:29
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Белорусская оппозиция ждет подведения итогов выборов и не собирается призывать людей к протестам – Колесникова

Белорусская оппозиция будет ждать официальных результатов голосования на выборах президента страны и пока и не собирается призывать людей к протестам.
Эхо Москвы13:49

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин оценил опасность вируса SFTS, о распространении которого ранее сообщили в Китае.
RT на русском09:46
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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В Саратове нашли тело школьника за торговым комплексом

Следствие выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, тело которого в воскресенье прохожие нашли за зданием торгового комплекса в Заводском районе Саратова, сообщило региональное управление СК РФ.
РИА Новости14:15
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Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.
Коммерсантъ03:22
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