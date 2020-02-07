Происшествия
RT на русскомЕщё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess. Они будут госпитализированы, сообщили в российском посольстве в Токио.
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Политика
Помпео отреагировал на выдворение из Китая журналистов WSJ
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео сообщил, что американская сторона осуждает решение КНР об аннулировании аккредитации троих журналистов Wall Street Journal в Пекине, соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.
Армия и оружие
Хуаньцю шибао (Китай): США воспринимают Китай и Россию как «вероятных противников» для создания военных угроз (Хуаньцю шибао)
После расформирования в 2011 году Второй флот ВМС США был воссоздан в 2018 году для того, чтобы усилить мощь военно-морских сил Соединенных штатов и конкурировать с Россией и Китаем.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов
Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Общество
Меркель рассказала о возможных мотивах стрелка в Ханау
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о предполагаемых мотивах стрельбы в городе Ханау.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Общество
Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве
Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в литовской Клайпеде, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Общество
В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся
В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Общество
В некоторых городах силовики вызывают на допросы людей, которые делали пожертвования штабам Навального и в ФБК
В некоторых российских городах силовики вызывают на допросы людей, которые делали пожертвования штабам Алексея Навального и в Фонд борьбы с коррупцией.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Футбол
Андрей Аршавин оценил молодых футболистов «Зенита»
Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» U-16 Андрей Аршавин после посещения сборов «Зенита-2» оценил молодых футболистов и заявил, что им нужно много работать.
Армия и оружие
Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии
Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Биатлон
Биатлонистка Резцова допустила смену спортивного гражданства
Политика
Белоруссия поблагодарила Россию за эвакуацию белорусов из Китая
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поблагодарил своего российского коллегу Михаила Мишустина за эвакуацию соотечественников из Китая в связи с распространением коронавируса, сообщает БелТА.
Общество
В сети показали видео митинга против эвакуированных из КНР украинцев
Акция протеста проходит в Новых Санжарах Полтавской области Жители украинского поселка Новые Санжары вышли на массовую акцию против размещения эвакуированных из Ухани украинцев в медицинском центре Нацгвардии.
Политика
Путин призвал очистить от криминала важнейшие отрасли экономики
Президент России Владимир Путин призвал защитить важнейшие отрасли российской экономики от криминала. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Перечислены новые полезные свойства картофеля
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
ЖКХ
В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги
В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги.
Экономика
Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов
Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Экономика
WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Музыка