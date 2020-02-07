Происшествия

RT на русскомRT на русскомЕщё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess. Они будут госпитализированы, сообщили в российском посольстве в Токио.
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В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
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Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
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В некоторых российских городах силовики вызывают на допросы людей, которые делали пожертвования штабам Алексея Навального и в Фонд борьбы с коррупцией.
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В сети показали видео митинга против эвакуированных из КНР украинцев

Акция протеста проходит в Новых Санжарах Полтавской области Жители украинского поселка Новые Санжары вышли на массовую акцию против размещения эвакуированных из Ухани украинцев в медицинском центре Нацгвардии.
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Президент России Владимир Путин призвал защитить важнейшие отрасли российской экономики от криминала. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Перечислены новые полезные свойства картофеля

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