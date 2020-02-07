Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess. Они будут госпитализированы, сообщили в российском посольстве в Токио.

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

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Футбол Андрей Аршавин оценил молодых футболистов «Зенита» Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» U-16 Андрей Аршавин после посещения сборов «Зенита-2» оценил молодых футболистов и заявил, что им нужно много работать.

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Общество В сети показали видео митинга против эвакуированных из КНР украинцев Акция протеста проходит в Новых Санжарах Полтавской области Жители украинского поселка Новые Санжары вышли на массовую акцию против размещения эвакуированных из Ухани украинцев в медицинском центре Нацгвардии.