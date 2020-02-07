Происшествия

BFM.ruBFM.ruЕще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

Японские медики выявили коронавирус еще у двоих граждан РФ, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем в порту Иокогама. Об этом сообщает в Facebook посольство РФ в Японии. В ближайшее время инфицированных россиян доставят в больницу, где им будет оказана необходимая помощь.
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В Крыму машина задавила двух женщин, переходивших дорогу

Две женщины, переходившие дорогу в Симферопольском районе Крыма, погибли в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.
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Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».
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