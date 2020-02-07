Происшествия
BFM.ruЕще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом
Японские медики выявили коронавирус еще у двоих граждан РФ, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем в порту Иокогама. Об этом сообщает в Facebook посольство РФ в Японии. В ближайшее время инфицированных россиян доставят в больницу, где им будет оказана необходимая помощь.
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Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Общество
Пенсионерке из Челябинска пенсию увеличили на рубль
Жительница Челябинска с 33-летним рабочим стажем пожаловалась президенту России Владимиру Путину на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек, сообщает «74.RU».
Общество
Эвакуированных из Ухани украинцев направят на карантин под Полтаву
Эвакуированные из Китая граждане Украины и ряда других государств будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
Происшествия
Бывший главбух Минюста предстанет перед судом из-за мошенничества
Бывший главный бухгалтер Минюста РФ Наталья Лысова предстанет перед судом за мошенничество на сумму более 5,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Экономика
Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Происшествия
Самолет Су-25 загорелся на аэродроме в Липецке
На аэродроме в Липецке произошло возгорание на борту самолета Су-25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Фигурное катание
Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову
Космос
Бетельгейзе беспрецедентно потускнела
Звезда раздулась, её радиус сейчас больше солнечного в 950-1200 раз. Астрономы уверенно заявляют, что ей осталось не более десяти тысяч лет.
Технологии
Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V
Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Кино
Актер Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли
Главного героя картины сыграет популярный актер Павел Прилучный. И роль его будет достаточно непростой - ему придется экстремально похудеть.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
Общество
Уволен глава Боткинской больницы Алексей Яковлев
Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности.
Космос
Нейронная сеть обнаружила более 10 опасных для Земли астероидов
Здоровье
Россиянам разрешили пить энергетики
Энергетические напитки не навредят человеку, если только он не страдает острыми и хроническими болезнями.
Здоровье
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Футбол
«Тамбов» арендовал Юрганова у «Сочи»
Защитник «Сочи» Игорь Юрганов перешел в «Тамбов» на правах аренды, сообщает Twitter тамбовского клуба.
Происшествия
В Крыму машина задавила двух женщин, переходивших дорогу
Две женщины, переходившие дорогу в Симферопольском районе Крыма, погибли в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.
Финансы
В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки
Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
Общество
Forbes назвал самые дорогие компании Рунета
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».
Футбол
Месси назвал главных конкурентов «Барселоны» в Лиге чемпионов
Главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал основных конкурентов испанского клуба в текущем розыгрыше Лиге чемпионов.