Здоровье

EastRussiaEastRussiaЕще два случая коронавируса подтвердили в Приморье

Коронавирус лабораторно подтвержден у еще двух человек в Приморье. Их анализы были подозрительными, окончательный статус подтвердил новосибирский центр «Вектор». COVID-19 официально подтвердили у женщины и мужчины, которые в разное время вернулись в Приморье из Японии и Египта.
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В Приморье подтверждены еще два случая заражения коронавирусом

Росбалт21:59

Ещё два случая коронавируса выявлено в Приморье

REGNUM21:53

Плюс два: Ещё некоторые приморцы заболели коронавирусом

Владивосток-Новости20:20

Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Приморье

ИА Красная Весна21:08

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

ТАСС20:50

Число зараженных коронавирусом в Приморье выросло до пяти

ФАН21:29

Карантин стал частью жизни приморцев

Deita.ru04:30
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:07, Ашберн

Комментарии

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Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
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Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru 18:43
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Следующую неделю тоже планируют объявить в России нерабочей.
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В Москве впервые умер от коронавируса пациент моложе 40 лет

До настоящего времени в Москве не умирали пациенты с подтвержденным коронавирусом моложе 40 лет.
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Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

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ТАСС 21:10
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Первый самолет с помощью из России прибудет в Сербию 3 апреля

По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.
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Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
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Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31

Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019 За сутки в Бурятии стало на одного пациента с коронавирусом больше.
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Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
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Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

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У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус

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В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
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Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
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В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
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В Новосибирске второй рейс из Таиланда отправили в обсерватор

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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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Утверждены новые правила оформления больничных для людей старше 65 лет

Правительство РФ установило временные правила оформления больничных листов и выплат пособий по временной нетрудоспособности для россиян старше 65 лет.
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