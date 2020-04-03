Коронавирус лабораторно подтвержден у еще двух человек в Приморье. Их анализы были подозрительными, окончательный статус подтвердил новосибирский центр «Вектор». COVID-19 официально подтвердили у женщины и мужчины, которые в разное время вернулись в Приморье из Японии и Египта.

Еще два случая коронавируса подтвердили в Приморье

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