Здоровье
EastRussiaЕще два случая коронавируса подтвердили в Приморье
Коронавирус лабораторно подтвержден у еще двух человек в Приморье. Их анализы были подозрительными, окончательный статус подтвердил новосибирский центр «Вектор». COVID-19 официально подтвердили у женщины и мужчины, которые в разное время вернулись в Приморье из Японии и Египта.
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Экономика
Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса
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Минобороны России опубликовало документы об освобождении Братиславы
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По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.
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Слепаков написал песню про коронавирус
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ПФР продлит ежемесячные выплаты из маткапитала и пенсии без справок
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Здоровье
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31
Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019 За сутки в Бурятии стало на одного пациента с коронавирусом больше.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
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Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
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Общество
У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
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Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ
Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Энергетика
«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
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В Новосибирске второй рейс из Таиланда отправили в обсерватор
Пассажиров рейса, прилетевшего 1 апреля в Новосибирск из Бангкока, разместили в оздоровительных центрах «Обские зори» и «Лунный камень» – в том числе жителей других регионов.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Утверждены новые правила оформления больничных для людей старше 65 лет
Правительство РФ установило временные правила оформления больничных листов и выплат пособий по временной нетрудоспособности для россиян старше 65 лет.