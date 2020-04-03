Здоровье

Байкал24Байкал24Еще два случая коронавируса подтверждено в Приморье

Ещё два случая заражения коронавирусом подтвердили в Приморье: мужчина и женщина прибыли в Приморье из Японии и Египта.
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В Приморье подтверждены еще два случая заражения коронавирусом

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ИА Красная Веснавчера в 21:08

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Владивосток-Новостивчера в 20:20

Ещё два случая коронавируса выявлено в Приморье

REGNUMвчера в 21:53
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Комментарии

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Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
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В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

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