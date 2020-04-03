Ещё два случая заражения коронавирусом подтвердили в Приморье: мужчина и женщина прибыли в Приморье из Японии и Египта.

Еще два случая коронавируса подтверждено в Приморье

Общество Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.

Экономика Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле С учетом корректировки на уточненный объем нефтегазовых доходов в марте (минус 20 млрд руб.) запланированный объем продаж валюты на открытом рынке составит 77,8 млрд, или 3,5 млрд руб. ежедневно.

Политика Путин назначил врио губернатора Камчатки Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил на его место временно исполняющим обязанности Владимира Солодова, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Общество Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.

Политика Путин продлил нерабочий период на весь апрель Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.

Общество Липчане отстаивают свое право на труд в условиях коронавируса В Липецке четыре работника одного из детских сетевых гипермаркетов обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру с заявлениями о нарушении их прав со стороны работодателя.

Здоровье Зараженный главврач из Коммунарки описал осложнения коронавируса Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус может вызывать тяжелые повреждения легких и нарушения свертываемости крови.

Гаджеты Redmi представит дебютное носимое устройство уже сегодня Китайский бренд Redmi сделал официальное объявление, что дебютное носимое устройство компании будет презентовано в рамках пресс-конференции Mi Fan Festival, посвященной десятилетию компании Xiaomi.

Общество Президент объявил «нерабочий месяц»: когда бухгалтерам сдавать отчетность? Поскольку дни с 4 по 30 апреля являются нерабочими, а дни с 1 по 5 мая — выходными, то сроки сдачи отчетности, приходящиеся на апрель, переносятся на 6 мая.

Энергетика Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.