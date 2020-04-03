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Байкал24Еще два случая коронавируса подтверждено в Приморье
Ещё два случая заражения коронавирусом подтвердили в Приморье: мужчина и женщина прибыли в Приморье из Японии и Египта.
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Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Приморье
ИА Красная Веснавчера в 21:08
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 05:16, Ашберн
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