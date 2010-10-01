Коронавирус стал причиной смерти еще двух жителей Ивановской области. Об этом сообщила региональная опергруппа 8 июля.

Еще два жителя Ивановской области умерли из-за коронавируса

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