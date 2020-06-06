Коронавирус

Тульская прессаТульская прессаЕще два жителя Тульской области скончались от коронавируса

В Тульской области еще два пациента 61 и 63 лет с подтвержденным диагнозом "COVID-19" скончались. Это жители Богородицка и Ефремова. Об этом сообщает региональный оперштаб.
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Коронавирус в Тульской области на 6 июня: карта заболеваемости

Молодой коммунар05:22

В Тульской области из-за коронавируса скончались два человека

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За сутки в Тульской области выздоровевших от COVID-19 больше, чем заболевших

Тульские Известия03:48

В Тульской области 6 июня – 107 новых случаев коронавируса

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В Тульской области умерли еще два человека с COVID-19

MySLO.ru03:40

Коронавирус в Тульской области: карта распространения на 6 июня

Первый Тульский05:15

Обновленная интерактивная карта Тульской области с очагами коронавируса

Тульские новости08:00
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Общество

Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработают торговые центры

Торговые центры на территории Московской области будут открыты только после снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО вчера в 14:29
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Происшествия

Бэнкси опубликовал картину о протестах в США

РИА Новости 08:30
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Известия вчера в 09:50
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Политика

Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз по развитию ситуации с протестами в США, начавшимися после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда.
Lenta.ru вчера в 23:59
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Музыка

Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев

Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
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Шоу-бизнес

Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова

News.ru вчера в 20:34
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
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Шоу-бизнес

Похороны Михаила Кокшенова пройдут на Новодевичьем кладбище

Комсомольская правда 05:40
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Происшествия

На Украине сообщили о похищении в ДНР девушки из-за флага РФ

Украинский журналист Денис Казанский в своем Facebook рассказал о похищении жительницы Испании в ДНР.
РЕН ТВ 08:21
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Lenta.ru вчера в 14:45
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Политика

Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки

Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.
РИА Новости 08:21
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Политика

Путин призвал избегать «излишней забюрокраченности»

Президент России Владимир Путин, говоря о снятии введенных из-за коронавируса ограничений в учреждениях культуры, заявил, что жизнь и здоровье граждан являются безусловной ценностью.
Известия 08:27
Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
6
Шоу-бизнес

Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Экономика

Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей

Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат.
Российская газета вчера в 13:34
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Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
2,3K
Армия и оружие

Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма

В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог вчера в 13:09
Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
2
Происшествия

Lie Shot: спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме

Телеграм-канал Life Shot сообщает, что Следственный комитет установил некоторые детали штурма квартиры, при котором был убит подозреваемый в краже нескольких рулонов обоев.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
42
Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
3,7K
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
76
Здоровье

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com вчера в 02:26
208
Армия и оружие

ВВС ПНС Ливии нанесли удар по позициям Хафтара в городе Сирт

Триполи, 6 июня 2020, 14:00 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Сирт.
REGNUM 07:00
Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
13
Общество

В Татарстане кафе и ресторанам разрешили открыть летние веранды

Власти Татарстана разрешили с 11 июня работу заведений общепита на летних верандах.
Kazanfirst.ru 08:01
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Общество

«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона».
РБК 07:54
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