Коронавирус
Тульская прессаЕще два жителя Тульской области скончались от коронавируса
В Тульской области еще два пациента 61 и 63 лет с подтвержденным диагнозом "COVID-19" скончались. Это жители Богородицка и Ефремова. Об этом сообщает региональный оперштаб.
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Общество
Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработают торговые центры
Торговые центры на территории Московской области будут открыты только после снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО вчера в 14:29
Происшествия
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
РИА Новости 08:30
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Известия вчера в 09:50
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Политика
Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз по развитию ситуации с протестами в США, начавшимися после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда.
Lenta.ru вчера в 23:59
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
News.ru вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Похороны Михаила Кокшенова пройдут на Новодевичьем кладбище
Комсомольская правда 05:40
Происшествия
На Украине сообщили о похищении в ДНР девушки из-за флага РФ
Украинский журналист Денис Казанский в своем Facebook рассказал о похищении жительницы Испании в ДНР.
РЕН ТВ 08:21
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Lenta.ru вчера в 14:45
Политика
Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки
Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.
РИА Новости 08:21
Политика
Путин призвал избегать «излишней забюрокраченности»
Президент России Владимир Путин, говоря о снятии введенных из-за коронавируса ограничений в учреждениях культуры, заявил, что жизнь и здоровье граждан являются безусловной ценностью.
Известия 08:27
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Шоу-бизнес
Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Экономика
Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей
Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат.
Российская газета вчера в 13:34
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Армия и оружие
Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма
В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Происшествия
Lie Shot: спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме
Телеграм-канал Life Shot сообщает, что Следственный комитет установил некоторые детали штурма квартиры, при котором был убит подозреваемый в краже нескольких рулонов обоев.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com вчера в 02:26
Армия и оружие
ВВС ПНС Ливии нанесли удар по позициям Хафтара в городе Сирт
Триполи, 6 июня 2020, 14:00 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Сирт.
REGNUM 07:00
Происшествия
В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
Общество
В Татарстане кафе и ресторанам разрешили открыть летние веранды
Власти Татарстана разрешили с 11 июня работу заведений общепита на летних верандах.
Kazanfirst.ru 08:01
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия
Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона».
РБК 07:54