В Тульской области еще два пациента 61 и 63 лет с подтвержденным диагнозом "COVID-19" скончались. Это жители Богородицка и Ефремова. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Еще два жителя Тульской области скончались от коронавируса

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