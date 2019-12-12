Общество

REGNUMREGNUMЕще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за плохой погоды была закрыта дорога между Озерским и Корсаковым в Сахалинской области. На закрытом участке автодороги работает спецтехника, которая посыпает проезжую часть реагентами и песком.
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с чего всё началось

Автодорога на юге Сахалина закрыта из-за циклона

Управление автомобильных дорог по Сахалинской области в четверг из-за неблагоприятных погодных условий остановило движение для всех видов транспорта на автодороге Корсаков - Озерское на юге Сахалина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
ТАССвчера в 20:21

Подробнее о событии

Сахалинские рыболовы не могут уехать домой из-за перекрытой дороги

Сахалин.Инфовчера в 23:11

Еще два участка дорог закрыли для проезда на Сахалине

АСТВвчера в 19:53

Автодорога на юге Сахалина закрыта из-за циклона

ТАССвчера в 20:21

Из-за снегопада и гололеда на Сахалине перекрыли четыре трассы

РИА Сахалин-Курилывчера в 21:55

Движение по автодороге Корсаков - Новиково закрыто

SakhalinMedia.ruвчера в 19:15

Главные дороги Сахалина закрыты из-за метели

REGNUM02:41

На Сахалине из-за циклона остановили движение по трем участкам дорог

Российская газетавчера в 23:20
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Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

Коммерсантъ 03:27
Политика

Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
РБК 04:04
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Армия и оружие

The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Общество

ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

Российская газета 03:30
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России вчера в 08:31
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru вчера в 04:01
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Общество

Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году

Известно, что в среднем россияне стали проводить на ресурсе 8 минут 35 секунд — это на 47 секунд дольше, чем в 2018 году.
Lenta.ru 02:47
Общество

Россиян предупредили о волнах холода зимой

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
РИА Новости 01:42
Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Lenta.ru 02:10
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
РИА Новости вчера в 20:30
Биатлон

Президент СБР Драчёв считает решение WADA по России политизированным

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что решение WADA по России является политизированным.
News.ru 03:20
Кино

Генри Кавилл рассказал, как выбирал между Йеннифэр и Трисс

Cyber.sports.ru 02:59
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН

ТАСС 03:00
Политика

Киев хочет подготовить изменения в Минские соглашения

Киев к следующей встрече в нормандском формате подготовит изменения к Минским соглашениям, поскольку прописанный в них комплекс мероприятий не сработал.
Аргументы и Факты вчера в 17:06
Политика

Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах актуализировать Конституцию РФ.
РИА Новости 04:06
Общество

Россияне массово испугались увольнений

В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Известия вчера в 18:28
Экономика

Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
РИА Новости вчера в 20:19
Происшествия

После крушения Ми-28 на Кубани возбудили уголовное дело

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае.
РБК 03:18
Спорт

Ганус считает, что спортивные чиновники обманывают Путина и Медведева

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что чиновники, которые отвечают за спортивное направление, предоставляют ложную информацию о допинговом скандале главе правительства и президенту.
Pravda.Ru 03:30
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 10 декабря в 14:21
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Автоспорт

Слухи: Liberty обращалась к Red Bull по поводу Алонсо

Алонсо отверг обвинения в эгоцентризме Также Марко признал, что Red Bull рискует потерять своего лидера Макса Ферстаппена, если не обеспечит его конкурентоспособной техникой в будущем году.
Motorsport.com Россия 03:45
Здоровье

Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка

Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
Москва 24 вчера в 08:00
Политика

В Совфеде поддержали призыв главы OMV ответить на санкции США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT призыв президента Германо-российской промышленной палаты, главы австрийского нефтегазового концерна OMV Райнера Зеле к Европе принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 04:20
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