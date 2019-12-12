Общество
REGNUMЕще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за плохой погоды была закрыта дорога между Озерским и Корсаковым в Сахалинской области. На закрытом участке автодороги работает спецтехника, которая посыпает проезжую часть реагентами и песком.
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с чего всё началось
Управление автомобильных дорог по Сахалинской области в четверг из-за неблагоприятных погодных условий остановило движение для всех видов транспорта на автодороге Корсаков - Озерское на юге Сахалина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.ТАССвчера в 20:21
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Политика
Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина
Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Армия и оружие
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Общество
ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Общество
Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Общество
Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году
Известно, что в среднем россияне стали проводить на ресурсе 8 минут 35 секунд — это на 47 секунд дольше, чем в 2018 году.
Общество
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
Биатлон
Президент СБР Драчёв считает решение WADA по России политизированным
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что решение WADA по России является политизированным.
Кино
Генри Кавилл рассказал, как выбирал между Йеннифэр и Трисс
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Политика
Киев хочет подготовить изменения в Минские соглашения
Киев к следующей встрече в нормандском формате подготовит изменения к Минским соглашениям, поскольку прописанный в них комплекс мероприятий не сработал.
Политика
Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах актуализировать Конституцию РФ.
Общество
Россияне массово испугались увольнений
В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Экономика
Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
Происшествия
После крушения Ми-28 на Кубани возбудили уголовное дело
Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае.
Спорт
Ганус считает, что спортивные чиновники обманывают Путина и Медведева
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что чиновники, которые отвечают за спортивное направление, предоставляют ложную информацию о допинговом скандале главе правительства и президенту.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Автоспорт
Слухи: Liberty обращалась к Red Bull по поводу Алонсо
Алонсо отверг обвинения в эгоцентризме Также Марко признал, что Red Bull рискует потерять своего лидера Макса Ферстаппена, если не обеспечит его конкурентоспособной техникой в будущем году.
Здоровье
Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка
Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
Политика
В Совфеде поддержали призыв главы OMV ответить на санкции США
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT призыв президента Германо-российской промышленной палаты, главы австрийского нефтегазового концерна OMV Райнера Зеле к Европе принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».