Управление автомобильных дорог по Сахалинской области в четверг из-за неблагоприятных погодных условий остановило движение для всех видов транспорта на автодороге Корсаков - Озерское на юге Сахалина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за плохой погоды была закрыта дорога между Озерским и Корсаковым в Сахалинской области. На закрытом участке автодороги работает спецтехника, которая посыпает проезжую часть реагентами и песком.

Еще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели

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