Общество

REGNUMREGNUMЕще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за плохой погоды была закрыта дорога между Озерским и Корсаковым в Сахалинской области. На закрытом участке автодороги работает спецтехника, которая посыпает проезжую часть реагентами и песком.
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с чего всё началось

Автодорога на юге Сахалина закрыта из-за циклона

Управление автомобильных дорог по Сахалинской области в четверг из-за неблагоприятных погодных условий остановило движение для всех видов транспорта на автодороге Корсаков - Озерское на юге Сахалина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
ТАССвчера в 20:21

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Сахалинские рыболовы не могут уехать домой из-за перекрытой дороги

Сахалин.Инфовчера в 23:11

Еще два участка дорог закрыли для проезда на Сахалине

АСТВвчера в 19:53

Автодорога на юге Сахалина закрыта из-за циклона

ТАССвчера в 20:21

Из-за снегопада и гололеда на Сахалине перекрыли четыре трассы

РИА Сахалин-Курилывчера в 21:55

Движение по автодороге Корсаков - Новиково закрыто

SakhalinMedia.ruвчера в 19:15

Главные дороги Сахалина закрыты из-за метели и обледенения

REGNUM02:41

На Сахалине из-за циклона остановили движение по трем участкам дорог

Российская газетавчера в 23:20
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Общество

Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Коммерсантъ вчера в 10:22
Авто

Создатель McLaren F1 показал новый суперкар

Господин Марри, самым известным проектом которого является модель McLaren F1 (выпускался в 1990-е годы и до появления Bugatti Veyron был самой быстрой дорожной машиной в мире), назвал новый автомобиль преемником британского суперкара.
Коммерсантъ вчера в 08:51
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага страны

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду 2020 года в Токио из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить выступать россиянам под своим национальным флагом, заявил «РИА Новости» генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.
Rambler News Service вчера в 00:29
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Происшествия

В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:38
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф

После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
РБК вчера в 18:14
Общество

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.
Известия 00:00
Происшествия

Планировавший теракт сторонник «Правого сектора» задержан в Мурманске

Сторонника "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) задержали в Мурманске.
РЕН ТВ вчера в 04:59
Происшествия

В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки тел

В зоне поиска чилийских ВВС Hercules C-130, летевшего в Антарктиду, обнаружили останки тел.
РБК 01:57
Общество

В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

В Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. Церемония началась в храме Христа Спасителя.
Вести.Ru 01:50
Политика

Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании

В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
Коммерсантъ 02:28
Финансы

Спрос на российскую промышленную продукцию вырос по итогам ноября

В низкотехнологичных отраслях промышленности спрос вырос на 4,8% к ноябрю 2018 года и на 0,8% за 11 месяцев с начала года.
Российская газета вчера в 19:00
Хоккей

Кубок Первого канала. Россия против Швеции, Чехия сыграет с Финляндией

Сегодня стартует Кубок Первого канала. Россия в первом матче сыграет со Швецией, Чехия – с Финляндией.
Sports.ru 02:15
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору фейерверков

Виталий Невар / Новый Калининград Эксперты Роскачества рассказали, как выбирать фейерверки, сообщает ТАСС в четверг, 12 декабря.
Новый Калининград.Ru 02:32
Общество

Подсчитано число работающих 1 января россиян

Аналитики подсчитали, что официальным рабочим днем 1 января является для 12 процентов опрошенных.
Lenta.ru 02:39
Общество

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
Гаджеты

Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G

SM News 10 декабря в 05:25
Происшествия

В Удмуртии волейбольного тренера уволили из-за инцидента в спортшколе

Тренер по волейболу уволена из спортивной школы в Глазове после появления в сети видеозаписи с её агрессивным поведением по отношению к воспитанницам.
REGNUM 00:40
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru вчера в 04:01
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
РБК 01:31
Наука

У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
ИнфоСМИ вчера в 12:47
Здоровье

Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток

Evo-rus.com вчера в 13:59
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Экономика

Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз

Недобор по текущему плану поступлений в общий фонд госбюджета за 11 месяцев составил 51 миллиард гривен.
РИА Новости 00:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
RT на русском 02:41
Происшествия

В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Российская газета 01:48
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Взгляд.ру вчера в 18:32
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Известия 01:48
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