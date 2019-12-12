Общество
REGNUMЕще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за плохой погоды была закрыта дорога между Озерским и Корсаковым в Сахалинской области. На закрытом участке автодороги работает спецтехника, которая посыпает проезжую часть реагентами и песком.
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с чего всё началось
Управление автомобильных дорог по Сахалинской области в четверг из-за неблагоприятных погодных условий остановило движение для всех видов транспорта на автодороге Корсаков - Озерское на юге Сахалина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.ТАССвчера в 20:21
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Общество
Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости
Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Авто
Создатель McLaren F1 показал новый суперкар
Господин Марри, самым известным проектом которого является модель McLaren F1 (выпускался в 1990-е годы и до появления Bugatti Veyron был самой быстрой дорожной машиной в мире), назвал новый автомобиль преемником британского суперкара.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Происшествия
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага страны
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду 2020 года в Токио из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить выступать россиянам под своим национальным флагом, заявил «РИА Новости» генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Происшествия
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф
После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
Общество
Ученые выявили смертельную опасность дневного сна
Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.
Происшествия
Планировавший теракт сторонник «Правого сектора» задержан в Мурманске
Сторонника "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) задержали в Мурманске.
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки тел
В зоне поиска чилийских ВВС Hercules C-130, летевшего в Антарктиду, обнаружили останки тел.
Общество
В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым
В Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. Церемония началась в храме Христа Спасителя.
Политика
Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании
В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
Финансы
Спрос на российскую промышленную продукцию вырос по итогам ноября
В низкотехнологичных отраслях промышленности спрос вырос на 4,8% к ноябрю 2018 года и на 0,8% за 11 месяцев с начала года.
Хоккей
Кубок Первого канала. Россия против Швеции, Чехия сыграет с Финляндией
Сегодня стартует Кубок Первого канала. Россия в первом матче сыграет со Швецией, Чехия – с Финляндией.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору фейерверков
Виталий Невар / Новый Калининград Эксперты Роскачества рассказали, как выбирать фейерверки, сообщает ТАСС в четверг, 12 декабря.
Общество
Подсчитано число работающих 1 января россиян
Аналитики подсчитали, что официальным рабочим днем 1 января является для 12 процентов опрошенных.
Общество
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Гаджеты
Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G
Происшествия
В Удмуртии волейбольного тренера уволили из-за инцидента в спортшколе
Тренер по волейболу уволена из спортивной школы в Глазове после появления в сети видеозаписи с её агрессивным поведением по отношению к воспитанницам.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16
Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Экономика
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Недобор по текущему плану поступлений в общий фонд госбюджета за 11 месяцев составил 51 миллиард гривен.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
Происшествия
В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором
Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».