Общество
REGNUMЕще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели
Закрыты для проезда автотранспорта дороги между селами Стародубское Долинского района и Поречье Макаровского района на Сахалине, передает АСТВ. Также закрыт проезд на участке Арсентьевка — Ильинское.
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с чего всё началось
Управление автомобильных дорог по Сахалинской области в четверг из-за неблагоприятных погодных условий остановило движение для всех видов транспорта на автодороге Корсаков - Озерское на юге Сахалина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.ТАССвчера в 20:21
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Общество
ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Общество
Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников
Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.
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Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Общество
Прощание с Лужковым началось в Москве
Общество
Солистка группы Roxette умерла от рака
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Хоккей
Силовой прием года: Овечкин уложил на лед судью
Матч завершился победой команды из столицы США со счетом 3:2. Встреча навсегда запомнится судье Джону Макизааку, который пропустил силовой прием от капитана "Столичных" Александра Овечкина.
Общество
Метели продолжатся на Сахалине, на Курилах ожидается ураган
В пятницу сильный снег и ветер до 20-22 м/с ожидается в Северо-Курильском, Смирныховском, Анивском, Корсаковском районах и в Южно-Сахалинске.
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На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28
Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Общество
Россияне потратят в этом году меньше денег на праздничный стол
Жители России намерены в этом году потратить меньше денег на праздничный новогодний стол и сосредоточить расходы на других областях праздника.
Политика
На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
Политика
Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
Общество
Почти 45% компаний в РФ отказываются от искусственного интеллекта
Используют технологии искусственного интеллекта почти 31% компаний, а 23% планируют их внедрять.
Политика
СМИ узнали о вызове посла ФРГ в МИД РФ в ответ на высылку дипломатов
Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гейр был вызван в МИД России для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов.
Политика
В Великобритании начинаются выборы в парламент
В четверг в стране пройдут досрочные парламентские выборы — третьи за последние 4 года.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Технологии
«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию
Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Политика
На Украине приговорили депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего депутата крымского парламента, ныне депутата Государственной думы Светлану Савченко («Единая Россия»), признав её виновной в государственной измене Украине.
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
Железнодорожный суд Красноярска продлил на три месяца арест Андрею Шилову и Сергею Шмелеву - подозреваемым в деле об избиении до смерти Дмитрия Сисигина, сообщили РИА Новости в суде.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Космос
Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной
В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
Армия и оружие
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.