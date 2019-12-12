Общество

REGNUMREGNUMЕще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели

Закрыты для проезда автотранспорта дороги между селами Стародубское Долинского района и Поречье Макаровского района на Сахалине, передает АСТВ. Также закрыт проезд на участке Арсентьевка — Ильинское.
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с чего всё началось

Автодорога на юге Сахалина закрыта из-за циклона

Управление автомобильных дорог по Сахалинской области в четверг из-за неблагоприятных погодных условий остановило движение для всех видов транспорта на автодороге Корсаков - Озерское на юге Сахалина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
ТАССвчера в 20:21

Подробнее о событии

В Ильинском развернули пункт временного размещения

Сахалин.Инфо00:46

Еще два участка дорог закрыли для проезда на Сахалине

АСТВвчера в 19:53

Автодорога на юге Сахалина закрыта из-за циклона

ТАССвчера в 20:21

Движение по автодороге Корсаков - Новиково закрыто

SakhalinMedia.ruвчера в 19:15

Из-за снегопада и гололеда на Сахалине перекрыли четыре трассы

РИА Сахалин-Курилывчера в 21:55

Еще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели

REGNUMвчера в 22:24

На Сахалине из-за циклона остановили движение по трем участкам дорог

Российская газетавчера в 23:20
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Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости вчера в 12:07
Общество

Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников

Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.
RT на русском вчера в 23:00
Финансы

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Ведомости 10 декабря в 16:15
Общество

Прощание с Лужковым началось в Москве

Газета.Ru вчера в 23:52
Общество

Солистка группы Roxette умерла от рака

Wday.ru 10 декабря в 07:53
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Хоккей

Силовой прием года: Овечкин уложил на лед судью

Матч завершился победой команды из столицы США со счетом 3:2. Встреча навсегда запомнится судье Джону Макизааку, который пропустил силовой прием от капитана "Столичных" Александра Овечкина.
РИА Новости вчера в 23:35
Общество

Метели продолжатся на Сахалине, на Курилах ожидается ураган

В пятницу сильный снег и ветер до 20-22 м/с ожидается в Северо-Курильском, Смирныховском, Анивском, Корсаковском районах и в Южно-Сахалинске.
Интерфакс - Россия 00:46
Происшествия

На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
REGNUM вчера в 16:08
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Происшествия

В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
Общество

Россияне потратят в этом году меньше денег на праздничный стол

Жители России намерены в этом году потратить меньше денег на праздничный новогодний стол и сосредоточить расходы на других областях праздника.
News.ru вчера в 21:31
Политика

На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
РИА Новости 10 декабря в 08:13
Политика

Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
Lenta.ru вчера в 23:45
Общество

Почти 45% компаний в РФ отказываются от искусственного интеллекта

Используют технологии искусственного интеллекта почти 31% компаний, а 23% планируют их внедрять.
REGNUM 00:29
Политика

СМИ узнали о вызове посла ФРГ в МИД РФ в ответ на высылку дипломатов

Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гейр был вызван в МИД России для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов.
Известия 01:06
Политика

В Великобритании начинаются выборы в парламент

В четверг в стране пройдут досрочные парламентские выборы — третьи за последние 4 года.
Вести.Ru вчера в 22:19
Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Телепрограмма 10 декабря в 07:08
Происшествия

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:07
Технологии

«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию

Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
ГЛАС.RU вчера в 04:08
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 07:49
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

РИА Новости вчера в 20:44
Политика

На Украине приговорили депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего депутата крымского парламента, ныне депутата Государственной думы Светлану Савченко («Единая Россия»), признав её виновной в государственной измене Украине.
REGNUM вчера в 13:11
Происшествия

Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске

Железнодорожный суд Красноярска продлил на три месяца арест Андрею Шилову и Сергею Шмелеву - подозреваемым в деле об избиении до смерти Дмитрия Сисигина, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости вчера в 23:56
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru вчера в 17:13
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Происшествия

Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

Коммерсантъ 00:29
Наука

У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
ИнфоСМИ вчера в 12:47
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Армия и оружие

National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
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