Управление автомобильных дорог по Сахалинской области в четверг из-за неблагоприятных погодных условий остановило движение для всех видов транспорта на автодороге Корсаков - Озерское на юге Сахалина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

с чего всё началось

Закрыты для проезда автотранспорта дороги между селами Стародубское Долинского района и Поречье Макаровского района на Сахалине, передает АСТВ. Также закрыт проезд на участке Арсентьевка — Ильинское.

Еще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели

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