Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЕще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

"Сегодня лайнер покинули четверо россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину в соответствии со своими планами", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что две гражданки РФ покинули круизное судно 19 февраля.
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Еще у двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус

Коммерсантъвчера в 23:44

Еще у двоих россиян на круизном судне в Японии обнаружен коронавирус

ТАССвчера в 23:20

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:32

Коронавирус диагностирован еще у двух россиян, пассажиров лайнера Diamond Princess

Эхо Москвы00:30

Коронавирус нашли у еще двух россиян с круизного лайнера в Японии

РБКвчера в 23:27

Еще двое россиян с Diamond Princess заразились коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:26

Еще у двоих россиян с лайнера Diamond Princess диагностировали коронавирус

Газета.Ruвчера в 23:40
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:40, Ашберн

В Японии умерли два человека с лайнера Diamond Princess, на котором плыл кыргызстанец

КП - Бишкек00:01
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
ЖКХ

В России могут запретить отключение услуг ЖКХ за долги

Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на предложенные на рассмотрение нижней палаты парламента поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса РФ, запрещающие отключать жителям России услуги ЖКХ за долги, сообщают 18 февраля «Известия».
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Автоспорт

Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1», сообщает РИА Новости.
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Общество

В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
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Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме.
RT на русском вчера в 23:28
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия вчера в 12:39
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Футбол

Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Известия 00:09
Происшествия

Пассажира рейса Магадан — Кепервеем задержали после сообщения о бомбе

Пассажир рейса "Магадан — Кепервеем" авиакомпании "ИрАэро" заявил о том, что перевозит бомбу, мужчину доставили в полицию, взрывное устройство не обнаружили, сообщает в четверг Магаданская транспортная прокуратура.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
RT на русском вчера в 14:05
Общество

Якубович рассказал о размере своей пенсии

Накануне.Ru вчера в 19:02
Технологии

В России создают мобильную РЛС для наблюдения за надводными кораблями

Российские специалисты работают над перебазируемой радиолокационной станцией (РЛС) "Лагуна-М", которая сможет сопровождать более 200 надводных целей в пределах 200-мильной зоны.
ТАСС 00:09
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Общество

Путин оправдал затраты на арт-парк в Петербурге: «Для Питера не жалко»

На встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым президент Владимир Путин сказал, что федеральному бюджету этот проект обошёлся «не так безобидно».
Говорит Москва вчера в 10:59
Футбол

«Тоттенхэм» Моуринью дома проиграл «Лейпцигу»

«Лейпциг» бьётся с «Баварией» за золото Бундеслиги, «Тоттенхэм» цепляется за зону Лиги чемпионов.
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Здоровье

В Минздраве рассказали об анализе лекарств от муковисцидоза

Росздравнадзор не выявил существенной разницы между оригинальными и воспроизведенными препаратами для лечения муковисцидоза, работа по сравнению лекарств продолжается, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости вчера в 06:21
Экономика

Пенсионная реформа ухудшила жизнь россиян: Счетная палата

Счетная палата раскритиковала последствия принятой в 2018 году в России пенсионной реформы.
Deita.ru вчера в 21:00
Общество

Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая

Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Известия вчера в 06:35
Общество

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

В рекомендации комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
РБК вчера в 15:04
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты заявил, что она ранее принимала наркотики

После обвинений в приеме запрещенных препаратов, бывший супруг Лолиты заявил, что ранее она была наркозависима и лечилась в психиатрической больнице.
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Экономика

Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

РБК вчера в 15:18
Происшествия

Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия вчера в 10:59
Здоровье

Систему здравоохранения Иркутской области модернизируют

На сессии Законодательного собрания Иркутской области 19 февраля минздрав представил проект модернизации первичного звена системы здравоохранения.
Иркутск Сегодня вчера в 21:43
Происшествия

Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе

Суд в Хабаровске приговорил 19-летнего горожанина Александра Онуфриенко, планировавшего расстрелять людей в своей бывшей школе, к 8 годам лишения свободы, сообщает в четверг УФСБ России по Хабаровскому краю.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

В Китае число жертв коронавируса возросло до 1868

Жертвами коронавируса нового типа в Китае стали 1868 человек.
REGNUM 18 февраля в 00:34
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости вчера в 07:10
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