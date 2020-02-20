Происшествия
ИнтерфаксЕще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
"Сегодня лайнер покинули четверо россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину в соответствии со своими планами", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что две гражданки РФ покинули круизное судно 19 февраля.
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ЖКХ
В России могут запретить отключение услуг ЖКХ за долги
Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на предложенные на рассмотрение нижней палаты парламента поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса РФ, запрещающие отключать жителям России услуги ЖКХ за долги, сообщают 18 февраля «Известия».
Автоспорт
Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1», сообщает РИА Новости.
Общество
В Москве установлен абсолютный рекорд тепла
Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым
Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие
Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Происшествия
Пассажира рейса Магадан — Кепервеем задержали после сообщения о бомбе
Пассажир рейса "Магадан — Кепервеем" авиакомпании "ИрАэро" заявил о том, что перевозит бомбу, мужчину доставили в полицию, взрывное устройство не обнаружили, сообщает в четверг Магаданская транспортная прокуратура.
Общество
В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
Общество
Якубович рассказал о размере своей пенсии
Технологии
В России создают мобильную РЛС для наблюдения за надводными кораблями
Российские специалисты работают над перебазируемой радиолокационной станцией (РЛС) "Лагуна-М", которая сможет сопровождать более 200 надводных целей в пределах 200-мильной зоны.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Путин оправдал затраты на арт-парк в Петербурге: «Для Питера не жалко»
На встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым президент Владимир Путин сказал, что федеральному бюджету этот проект обошёлся «не так безобидно».
Футбол
«Тоттенхэм» Моуринью дома проиграл «Лейпцигу»
«Лейпциг» бьётся с «Баварией» за золото Бундеслиги, «Тоттенхэм» цепляется за зону Лиги чемпионов.
Здоровье
В Минздраве рассказали об анализе лекарств от муковисцидоза
Росздравнадзор не выявил существенной разницы между оригинальными и воспроизведенными препаратами для лечения муковисцидоза, работа по сравнению лекарств продолжается, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Экономика
Пенсионная реформа ухудшила жизнь россиян: Счетная палата
Счетная палата раскритиковала последствия принятой в 2018 году в России пенсионной реформы.
Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Общество
Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
В рекомендации комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Происшествия
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты заявил, что она ранее принимала наркотики
После обвинений в приеме запрещенных препаратов, бывший супруг Лолиты заявил, что ранее она была наркозависима и лечилась в психиатрической больнице.
Происшествия
Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре
По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Здоровье
Систему здравоохранения Иркутской области модернизируют
На сессии Законодательного собрания Иркутской области 19 февраля минздрав представил проект модернизации первичного звена системы здравоохранения.
Происшествия
Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
Суд в Хабаровске приговорил 19-летнего горожанина Александра Онуфриенко, планировавшего расстрелять людей в своей бывшей школе, к 8 годам лишения свободы, сообщает в четверг УФСБ России по Хабаровскому краю.
Общество
В Китае число жертв коронавируса возросло до 1868
Жертвами коронавируса нового типа в Китае стали 1868 человек.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.