Отмечается, что первый борт «Ил-76 ВКС России вылетел с военного аэродрома Чкаловский с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом». Позднее в Италию отправились еще два самолета ВКС России.

Три самолета ВКС России с военными вирусологами вылетели в Италию

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