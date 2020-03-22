Коронавирус

REGNUMREGNUMТри самолета ВКС России с военными вирусологами вылетели в Италию

Отмечается, что первый борт «Ил-76 ВКС России вылетел с военного аэродрома Чкаловский с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом». Позднее в Италию отправились еще два самолета ВКС России.
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