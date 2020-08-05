Уже второй гражданин США попался на том, что купил дорогостоящий спорткар марки Lamborghini на деньги, выделенные властями США на преодоление последствий коронавируса для малого бизнеса.

Еще один американец купил Lamborghini на выплаты по коронавирусу

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