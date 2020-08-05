Коронавирус
Российская газетаЕще один американец купил Lamborghini на выплаты по коронавирусу
Уже второй гражданин США попался на том, что купил дорогостоящий спорткар марки Lamborghini на деньги, выделенные властями США на преодоление последствий коронавируса для малого бизнеса.
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Общество
Лия Ахеджакова отреагировала на уход Сергея Гармаша из «Современника»
Inc-news.ru вчера в 11:46
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Урунова
Полузащитник «Уфы» Остон Урунов продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщила клубная пресс-служба.
RT на русском 05:16
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Общество
Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничение на пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России.
BFM.ru 04:48
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.
Lenta.ru 02:50
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Экономика
Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 03:32
Музыка
Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом
Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом.
Piter.tv вчера в 04:50
Здоровье
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Армия и оружие
США показали удар гиперзвуковым C-HGB
Армия Соединенных Штатов в ходе онлайн брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB).
Lenta.ru 04:43
Общество
На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Здоровье
Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране
Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, участие в котором принял глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Аргументы недели 03:39
Футбол
Минус Маммана. Кто ещё покинет «Зенит»
В летнее трансферное окно "Зенит" помимо Шатова, Смольникова, Кокорина и Ивановича покинут ещё несколько футболистов, первым из которых станет Эмануэль Маммана, отправляющийся в аренду в "Сочи".
Bobsoccer 04:05
Политика
В черногорском монастыре отслужат молебен по жертвам операции «Буря»
Поминальная служба пройдет в монастыре Острог 5 августа.
REGNUM вчера в 13:13
Авто
Volkswagen отзывает в РФ 57 автомобилей для утилизации
Немецкий автоконцерн Фольксваген собирается утилизировать в России 57 своих машин.
Лезги газет вчера в 18:09
Здоровье
Росздравнадзор представил результаты проверки омского Минздрава
Согласно опубликованным документам, Росздравнадзор проводил проверку в министерстве здравоохранения Омской области с 17 по 24 июля.
Город55.ру 01:42
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
Evo-rus.com 02:27
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Экономика
Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 03 августа в 04:56
Футбол
Руководство самарского ФК «Крылья Советов» отправлено в отставку
Как сообщалось ранее, глава региона Дмитрий Азаров заявлял, что необходимо сменить руководство ФК "Крылья Советов" после вылета команды из Премьер-Лиги.
Интерфакс - Россия вчера в 12:39
Наука
Физики выяснили, почему чай из микроволновки невкусный
Физики из США, заинтересовавшиеся невозможностью заваривания вкусного чая кипятком из микроволновки, выяснили, что все дело в неравномерном нагреве воды.
Planet Today 03:54
Происшествия
У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск
Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
Коммерсантъ 02:07
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Авто
Toyota обновила Toyota Land Cruiser Prado для рынка Японии
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado теперь будет предлагаться по цене от 4,3 млн иен, а это около 3,0 млн рублей.
Tvoe-avto.com 03:22