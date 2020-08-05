Коронавирус
Российская газетаЕще один американец купил Lamborghini на выплаты по коронавирусу
Уже второй гражданин США попался на том, что купил дорогостоящий спорткар марки Lamborghini на деньги, выделенные властями США на преодоление последствий коронавируса для малого бизнеса.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у него есть данные о фальсификации доказательств представителями потерпевших в деле о смертельном ДТП в центре Москвы.
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В Екатеринбурге автомобиль такси попал в страшную аварию на территории аэропорта Кольцово.
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
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Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Фургала в связи с утратой доверия.
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По данным портала PSPrices, отслеживающего снижение цен на игры в консольных цифровых магазинах, летняя распродажа PS Store пополнилась 143 новыми предложениями.
3DNews 03:12
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В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
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Общество
В России за сутки выявили 5 204 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России диагностировали 5 204 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативных штаб по борьбе с эпидемией.
РБК 03:46
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК 02:30
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МЧС России направляет в Бейрут 5 самолетов с гуманитарной помощью.
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Политика
Кандидат в президенты Белоруссии допустил отмену выборов властями
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что власти страны могут использовать историю с задержанием под Минском более 30 россиян для введения чрезвычайного положения в стране и отмены выборов.
РИА Новости 03:15
Общество
Россияне перечислили причины увольнения с работы
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Шоу-бизнес
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Открытый Нижний 03:20
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Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
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Российская газета 03 августа в 02:24
Здоровье
Более четверти миллиона человек заболели коронавирусом за сутки
За сутки от болезни умерло 6842 человека, всего за время пандемии их 699471. За прошлые сутки умерло 4307 человек.
Свободная Пресса 03:25
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
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Происшествия
Бывший агент ЦРУ поставил под сомнение причину взрыва в Бейруте
Роберт Баэр, бывший оперативник Центрального разведывательного управления США, высказал сомнения в официальной версии чудовищного взрыва в Бейруте.
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Общество
В Крыму зарегистрировано 24 новых случая коронавируса
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Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
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Общество
По решению суда в Липецке закроют ТРЦ «Европа»
Причиной стало не устранение собственником помещения нарушений пожарной безопасности.
RuNews24.ru 03:49
Интернет
Google объявил о закрытии Play Music в октябре
Google окончательно закроет сервис Play Music в октябре нынешнего года. Сейчас продолжается активная подготовка к этому процессу.
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Политика
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
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Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35