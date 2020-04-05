Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЕще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирус. Об этом парламентарий рассказала изданию «Подъем». По словам Стебенковой, заболевание у нее протекает в легкой форме.
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Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова заразилась коронавирусом

РИАМО12:25

Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Lenta.ru12:03

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Газета.Ru12:15

Второй депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Телеканал 360°12:12

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Московский Комсомолец12:24

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом

Подъём11:40

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

News.ru11:38
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Общество

Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор

Ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны, заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс.
Взгляд.ру 14:01
Политика

Трамп пожелал Джонсону выздоровления от коронавируса

Президент США Дональд Трамп пожелал здоровья британскому премьер-министру Борису Джонсону, который борется с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:54
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

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Кино

Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян на самоизоляции

Фильмы "Джентельмены" Гая Ричи, "Заражение" Стивена Содерберга и "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли вошли в число самых популярных у россиян на самоизоляции.
Клопс 11:20
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Ольга Бузова сообщила, что беременна

Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
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Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 18:29
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Происшествия

Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

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Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС 17:24
Общество

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
РИА Новости 18:03
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Политика

Военкоматы России переведены на удаленную работу из-за коронавируса

Министерство обороны России перевело военкоматы на удаленную работу из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:42
Авто

Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
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Футбол

Александр Мостовой: Переживаю за своих детей в Испании. Они больше не могут заниматься тем, что нравится

Один из лучших плеймейкеров в истории российского футбола Александр Мостовой терпит самоизоляцию вместе со всеми, делится со «Спортом День за Днем» своими переживаниями, оценивает уровень собственного однофамильца из РПЛ и объясняет, почему не смотрит чемпионат Беларуси.
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Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Напомним, что на 5 апреля в Нижегородской области зафиксировано 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента выздоровели.
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Происшествия

В Приамурье на самоизоляцию ушли почти 1500 человек

В Амурской области на самоизоляции по месту проживания находятся 1439 человек, все они недавно были в других странах.
Российская газета 03 апреля в 01:13
Общество

Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей

Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
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Хоккей

Сколько денег потеряют судьи КХЛ из-за остановки сезона? Отвечает главный арбитр лиги Анисимов

Интервью Алексея Анисимова о прошедшем сезоне КХЛ и развитии судейства Сколько зарабатывают судьи КХЛ и почему им запретили соцсети.
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Энергетика

Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Вести.Ru 20:05
Общество

Названы регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

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Коммерсантъ 20:08
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Футбол

Футболисты «Локомотива» отказались идти на сокращение зарплаты

Футболисты московского «Локомотива» отказались сокращать себе зарплату на 40%, об этом сообщил телеграм-канал «Инсайды от Карпа».
Евро-футбол.ру 18:37
Общество

Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за коронавируса

Самыми востребованными на рынке труда вне зависимости от обстоятельств, связанных с коронавирусом, останутся профессии из категории face-to-face (лицом к лицу - прим. ред.). Об этом рассказала профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.
ТК Звезда 18:45
Общество

Рейсы для вывоза граждан США из России запланированы на 9 апреля

Чартерные рейсы для вывоза из России граждан США ориентировочно вылетят из Москвы 9 апреля.
ТАСС 16:19
Здоровье

В России научились выявлять коронавирус на ранних стадиях

Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора выявляет коронавирусную инфекцию даже на ранних стадиях развития заболевания, а также у больных с невыраженными симптомами.
REGNUM 20:48
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета 20:39
Экономика

Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу

Специалисты предупреждают, что цены на некоторые продукты питания могут вырасти под влиянием нескольких факторов.
REGNUM 05:43
Экономика

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru 19:55
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