Коронавирус
Lenta.ruЕще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирус. Об этом парламентарий рассказала изданию «Подъем». По словам Стебенковой, заболевание у нее протекает в легкой форме.
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Общество
Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор
Ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны, заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс.
Политика
Трамп пожелал Джонсону выздоровления от коронавируса
Президент США Дональд Трамп пожелал здоровья британскому премьер-министру Борису Джонсону, который борется с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян на самоизоляции
Фильмы "Джентельмены" Гая Ричи, "Заражение" Стивена Содерберга и "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли вошли в число самых популярных у россиян на самоизоляции.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сообщила, что беременна
Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Происшествия
Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области
Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
Общество
В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке
Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Политика
Военкоматы России переведены на удаленную работу из-за коронавируса
Министерство обороны России перевело военкоматы на удаленную работу из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает ТАСС.
Авто
Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан
В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Футбол
Александр Мостовой: Переживаю за своих детей в Испании. Они больше не могут заниматься тем, что нравится
Один из лучших плеймейкеров в истории российского футбола Александр Мостовой терпит самоизоляцию вместе со всеми, делится со «Спортом День за Днем» своими переживаниями, оценивает уровень собственного однофамильца из РПЛ и объясняет, почему не смотрит чемпионат Беларуси.
Здоровье
Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Напомним, что на 5 апреля в Нижегородской области зафиксировано 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента выздоровели.
Происшествия
В Приамурье на самоизоляцию ушли почти 1500 человек
В Амурской области на самоизоляции по месту проживания находятся 1439 человек, все они недавно были в других странах.
Общество
Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей
Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
Хоккей
Сколько денег потеряют судьи КХЛ из-за остановки сезона? Отвечает главный арбитр лиги Анисимов
Интервью Алексея Анисимова о прошедшем сезоне КХЛ и развитии судейства Сколько зарабатывают судьи КХЛ и почему им запретили соцсети.
Энергетика
Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться
На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Общество
Названы регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов жителей на продукты составляет 40% и выше, сообщил РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Футбол
Футболисты «Локомотива» отказались идти на сокращение зарплаты
Футболисты московского «Локомотива» отказались сокращать себе зарплату на 40%, об этом сообщил телеграм-канал «Инсайды от Карпа».
Общество
Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за коронавируса
Самыми востребованными на рынке труда вне зависимости от обстоятельств, связанных с коронавирусом, останутся профессии из категории face-to-face (лицом к лицу - прим. ред.). Об этом рассказала профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.
Общество
Рейсы для вывоза граждан США из России запланированы на 9 апреля
Чартерные рейсы для вывоза из России граждан США ориентировочно вылетят из Москвы 9 апреля.
Здоровье
В России научились выявлять коронавирус на ранних стадиях
Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора выявляет коронавирусную инфекцию даже на ранних стадиях развития заболевания, а также у больных с невыраженными симптомами.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Экономика
Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу
Специалисты предупреждают, что цены на некоторые продукты питания могут вырасти под влиянием нескольких факторов.
Экономика
Цены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.