Сегодня депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заражён коронавирусом.

с чего всё началось

У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирус. Об этом парламентарий рассказала изданию «Подъем». По словам Стебенковой, заболевание у нее протекает в легкой форме.

Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

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