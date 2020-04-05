Коронавирус
Lenta.ruЕще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирус. Об этом парламентарий рассказала изданию «Подъем». По словам Стебенковой, заболевание у нее протекает в легкой форме.
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с чего всё началось
Сегодня депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заражён коронавирусом.Подъём11:40
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Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Космос
Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры
Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
Общество
Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей
Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
Общество
Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан
Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
Политика
В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус
Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
Кино
Кино о настоящих профессионалах: Милонов разместил в инстаграме трейлер фильма «Шугалей»
Последние кадры фильма снимаются в данный момент, и в скором времени кинокартина будет представлена в российских и мировых онлайн-кинотеатрах.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Шоу-бизнес
Волочкова показала свадебное платье с экстремально глубоким декольте
Звезда похвасталась подвенечным платьем с максимально глубоким декольте и позолоченной вышивкой на белой ткани.
Футбол
УЕФА опроверг информацию о завершении Лиги чемпионов 3 августа
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию, согласно которой президент организации Александр Чеферин объявил 3 августа дедлайном для проведения Лиги чемпионов.
Экономика
«Как будто петлю затягивают на шее». Истории московских предпринимателей, которые не дождались помощи от государства
Государство обязало их платить заработную плату неработающим сотрудникам.
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»
Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Летчик Ярошенко в тюрьме США жалуется на кашель и температуру
Гражданин России летчик Константин Ярошенко, который приговорен американским судом к 20 годам лишения свободы и в настоящий момент отбывает наказание в тюрьме Данбери в штате Коннектикут, жалуется на сухой кашель и поднявшуюся температуру.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Здоровье
Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке
В Нью-Йорке сотрудники больницы атаковали журналистов ВГТРК во время интервью с врачом медицинского учреждения.
Здоровье
Власти должны срочно спасать людей и государства
Число умерших оценивают от 17 млн до 50–100 млн человек или 0,9–5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Здоровье
На последней стадии коронавирус поражает все органы
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, распространяясь на поздней стадии заболевания.
Общество
Премьер-министр Ирландии решил раз в неделю работать врачом
Дублин, 5 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Решение работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с пандемией коронавируса, принял премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
Экономика
Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане
Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Происшествия
В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин
31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.
Происшествия
Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей
"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Политика
В Госдуме назвали фактор, влияющий на восстановление ЕС после кризиса
Реализация программы по восстановлению Европы после кризиса потребует политической воли, в том числе у руководства ФРГ, но в нем сегодня нет тех, кто "потянул" бы такой проект, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Общество
Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом
NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Происшествия
В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело
Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.