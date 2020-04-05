Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЕще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирус. Об этом парламентарий рассказала изданию «Подъем». По словам Стебенковой, заболевание у нее протекает в легкой форме.
Читать в источнике
Комментировать223
с чего всё началось

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом

Сегодня депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заражён коронавирусом.
Подъём11:40

Подробнее о событии

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова заразилась коронавирусом

РИАМО12:25

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Московский Комсомолец12:24

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом

Подъём11:40

Второй депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Телеканал 360°12:12

Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Lenta.ru12:03

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Газета.Ru12:15

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

News.ru11:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском 15:53
Космос

Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры

Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
ТК Звезда 16:30
Общество

Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей

Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
РИА Новости 18:34
Общество

Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан

Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
РБК 18:08
Политика

В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус

Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 19:22
Кино

Кино о настоящих профессионалах: Милонов разместил в инстаграме трейлер фильма «Шугалей»

Последние кадры фильма снимаются в данный момент, и в скором времени кинокартина будет представлена в российских и мировых онлайн-кинотеатрах.
The Moscow Post 14:02
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Шоу-бизнес

Волочкова показала свадебное платье с экстремально глубоким декольте

Звезда похвасталась подвенечным платьем с максимально глубоким декольте и позолоченной вышивкой на белой ткани.
Пятый канал 19:28
Футбол

УЕФА опроверг информацию о завершении Лиги чемпионов 3 августа

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию, согласно которой президент организации Александр Чеферин объявил 3 августа дедлайном для проведения Лиги чемпионов.
Российская газета 11:44
Экономика

«Как будто петлю затягивают на шее». Истории московских предпринимателей, которые не дождались помощи от государства

Государство обязало их платить заработную плату неработающим сотрудникам.
Новая газета 16:55
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
БИЗНЕС Online 16:49
Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Piter.tv 16:33
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»

Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 19:30
Шоу-бизнес

Брухунова рассказала, как родители относятся к ее браку с Петросяном

RuNews24.ru 03:12
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Общество

Летчик Ярошенко в тюрьме США жалуется на кашель и температуру

Гражданин России летчик Константин Ярошенко, который приговорен американским судом к 20 годам лишения свободы и в настоящий момент отбывает наказание в тюрьме Данбери в штате Коннектикут, жалуется на сухой кашель и поднявшуюся температуру.
Российская газета 03 апреля в 09:01
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Здоровье

Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке

В Нью-Йорке сотрудники больницы атаковали журналистов ВГТРК во время интервью с врачом медицинского учреждения.
Lenta.ru 16:58
Здоровье

Власти должны срочно спасать людей и государства

Число умерших оценивают от 17 млн до 50–100 млн человек или 0,9–5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
Rusvesna.su 00:30
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Здоровье

На последней стадии коронавирус поражает все органы

Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, распространяясь на поздней стадии заболевания.
Алтайская правда 07:48
Общество

Премьер-министр Ирландии решил раз в неделю работать врачом

Дублин, 5 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Решение работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с пандемией коронавируса, принял премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
REGNUM 15:59
Экономика

Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане

Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Ведомости 18:29
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Происшествия

В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин

31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.
ТАСС 12:01
Происшествия

Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей

"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:12
Политика

В Госдуме назвали фактор, влияющий на восстановление ЕС после кризиса

Реализация программы по восстановлению Европы после кризиса потребует политической воли, в том числе у руководства ФРГ, но в нем сегодня нет тех, кто "потянул" бы такой проект, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
РИА Новости 16:16
Общество

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
РБК 18:53
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия

В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело

Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 23:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное