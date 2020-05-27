Коронавирус

Коммерсантъ КазаньКоммерсантъ КазаньЕще один футболист «Рубина» заразился коронавирусом

С другими игроками и сотрудниками «Рубина» господин Поярков не контактировал, а в данный момент футболист находится в казанской квартире на самоизоляции, уточнили в пресс-службе. Напомним, на прошлой неделе «Рубин» сообщил о первым заразившемся коронавирусом футболисте.
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