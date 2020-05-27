Коронавирус
Коммерсантъ КазаньЕще один футболист «Рубина» заразился коронавирусом
С другими игроками и сотрудниками «Рубина» господин Поярков не контактировал, а в данный момент футболист находится в казанской квартире на самоизоляции, уточнили в пресс-службе. Напомним, на прошлой неделе «Рубин» сообщил о первым заразившемся коронавирусом футболисте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Соскучился по футболу: Плиев о тренировках и состоянии заразившегося COVID-19 брата
Sputnik Южная Осетиявчера в 07:03
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Политика
В Кремле отреагировали на иск экс-главы Чувашии к Путину
Иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину из-за несогласия с увольнением не является для Кремля главным вопросом в настоящее время.
Новый День 08:33
Происшествия
В Екатеринбурге больницу оштрафовали после вспышки коронавируса
В Екатеринбурге Центральную городскую больницу №1 оштрафовали на 100 тысяч рублей.
АиФ Урал 05:30
Здоровье
Псковский губернатор попросил Путина помочь региону с медперсоналом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону ликвидировать дефицит медработников и предоставить медоборудование в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:53
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Общество
Собянин предложил разрешить москвичам с 1 июня гулять по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам с 1 июня выходить на улицу по графику.
Ведомости 08:54
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020
Публикуем уточненное расписание ЕГЭ-2020.
Первый Тульский вчера в 01:53
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
В Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусом
Беременная иностранка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 05:50
Общество
Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО подписан президентом РФ
По мнению Всероссийского союза страховщиков, принятие поправок в закон об ОСАГО приведет к установлению справедливого тарифа и будет способствовать снижению аварийности на дорогах.
Финмаркет 25 мая в 07:41
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Экономика
Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд
Во время пандемии коронавируса общее состояние долларовых миллиардеров из России выросло на $62 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на свой счетчик, который оценивает изменения в режиме реального времени.
РБК вчера в 12:48
Здоровье
В Дагестане делают 3200 тестов на коронавирус в сутки
Количество тестов на коронавирусную инфекцию в Дагестане удалось довести до 3200 штук за сутки.
Это Кавказ 08:49
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия
На Ямале на автодороге Обская–Бованенково обрушился мост
Мост обрушился на 52-м км автодороги Обская–Бованенково в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Известия 04:38
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Политика
Совет ЕС одобрил упрощение визового режима с Белоруссией
"Сегодня Совет [ЕС] одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Белоруссией", - говорится в распространенном в Брюсселе сообщении.
Газета.Ru 08:47
Общество
Июльскую жару и грозу пообещали москвичам в субботу
В Москве в субботу ожидаются по-июльски жаркая погода и гроза.
Вечерняя Москва 05:25
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале
Ссылаясь на аналитиков Omdia, источник опубликовал статистику самых продаваемых смартфонов первого квартала текущего года Лидером стал iPhone 11, за квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов.
Piter.tv 04:31
Здоровье
Ограничительные меры могут снять в отдельных районах Пермского края
Снятие ограничений, введенных с целью профилактики распространения коронавируса, может происходить в отдельных муниципальных районах Пермского края в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.
Рифей-Пермь 00:56
Происшествия
В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:40
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:12
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Коммерсантъ вчера в 05:33