Коронавирус
Rostov gazetaЕще один игрок ФК «Ростов» заболел коронавирусом
Ранее коронавирус был подтвержден у другого игрока «Ростова» Константина Плиева, который также находится в аренде у «Рубина». Он находится дома в Северной Осетии. Напомним, в Ростовской области выздоровели 34% заболевших коронавирусом.
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Соскучился по футболу: Плиев о тренировках и состоянии заразившегося COVID-19 брата
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RT на русском 10:22
Армия и оружие
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REGNUM вчера в 06:08
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
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Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
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ТАСС вчера в 17:03
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Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
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Ведомости вчера в 03:26
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Пандемия коронавируса ужесточит трения между Китаем и США
Пандемия коронавируса ускорит капитальную, торговую и технологическую войну между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем, предупредил инвестор, пишет CNBC.
Вести.Ru 10:46
Армия и оружие
The Drive: в США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию
В США не понимают, как российские истребители МиГ-29 перелетели с авиабазы Хмеймим в Сирии на базу Эль-Джуфра, между которыми по прямой 2100 км. Сообщая сегодня об этом издание The Drive напоминает, что у этих самолетов нет опции дозаправки в воздухе, за исключением версий МиГ-29СМТ и МиГ-29КР.
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В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
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Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
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