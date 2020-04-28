Коронавирус
Kursk.comЕще один пациент с коронавирусом умер в Кузбассе
Второй летальный случай был зафиксирован за минувшие сутки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 27 апреля умер возрастной пациент, у которого, помимо подтвержденного диагноза COVID-19, была выраженная сопутствующая патология.
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Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК вчера в 10:17
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Общество
В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки отмены самоизоляции
Поэтапное снятие режима самоизоляции может начаться в России 12 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 01:59
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Ученые предположили, что именно современная пустыня в древности была самым опасным местом на Земле.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Транспорт
Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено
Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур 26 апреля в 00:19
Армия и оружие
США намерены лишить Су-57 критического преимущества перед F-35
Истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II ВВС США модернизирован, количество критических недостатков снижено с тринадцати до семи.
МонаВиста вчера в 08:54
Энергетика
Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
Газета.Ru 01:16
Экономика
Россия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.
Город N (Ростов) вчера в 07:51
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру 26 апреля в 11:00
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Происшествия
Из медцентра в Санкт-Петербурге сбежал дагестанец с коронавирусом
Добавим, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге выявлено более 3,2 тыс. случаев заражения COVID-19.
Махачкалинские известия вчера в 11:59
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу.
RT на русском вчера в 06:42
Футбол
Демба Ба вспомнил ошибку Джеррарда в матче с «Челси»
Бывший нападающий «Челси» Демба Ба вспомнил гол в ворота «Ливерпуля», который он забил после ошибки Стивена Джеррарда, и который лишил «красных» шансов на чемпионский титул.Я думаю, что для Джеррарда это был сильный удар.
Soccer.ru вчера в 14:25
Общество
В РФ автомобилистов смогут штрафовать за сломанную сигнализацию
Как гласит информация, опубликованная на портале Минюста РФ, статью 14.1 проекта Кодекса об административных правонарушениях о несоблюдении режима тишины дополнят указанием, что покой людей может быть потревожен и бездействием.
OAnews вчера в 06:13
Политика
Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
Газета.Ru вчера в 19:18
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
Футбол
Уткин объяснил, зачем «Крылья Советов» оштрафовали Фролова
Журналист и блогер Василий Уткин высказал мысли по поводу штрафа со стороны клуба голкиперу «Крыльев Советов» Евгению Фролову за высказывания с критикой президента РФ Владимира Путина.
Metaratings 01:09
Кино
Маковецкий заступился за сериал «Зулейха открывает глаза»
Sibnet Новости вчера в 05:34
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Общество
«Бессмертный полк» пройдет онлайн
ЧС-ИНФО вчера в 06:31
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Футбол
Хохлов назвал трёх самых талантливых молодых игроков из России
Экс-наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов назвал трёх самых талантливых футболистов из России.
Soccer.ru вчера в 23:41