Происшествия
Московский КомсомолецЕще один вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе произошла жесткая посадка вертолета Ми-8. Это уже второй подобный случай за сутки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, авария произошла в Заполярном районе НАО, на борту находились 23 человека, в том числе четыре члена экипажа.
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Общество
Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения
Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».
Наука
Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири
Политика
«Северный поток-2» пообещали достроить при любых обстоятельствах
Российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен при любых обстоятельствах.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации
Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Технологии
Huawei создаст замену YouTube и другим сервисам Google
Китайской компании помогут индийские разработчики. Huawei планирует создать равноценную замену YouTube, Gmail и другим сервисам Google.
Кино
«Кинопоиск» назвал главным фильмом 2019 года «Зеленую книгу»
В число главных фильмов 2019 года аналитики ресурса включили рекордсмена российского проката «Мстители: Финал» и «Джокера».
Экономика
Новак: Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»
В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Армия и оружие
Шойгу рассказал о полном восстановлении системы подготовки офицеров
По словам Шойгу, подготовка офицерского состава в сегодняшней армии восстановлена полностью, как среди выпускников военных училищ, так и среди бывших подопечных военных академий.
Политика
Зеленский запретил поставки электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электроэнергии из России.
Автоспорт
Супруга Шумахера обратилась к болельщикам
Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам накануне шестилетней годовщины с момента несчастного случая с участием автогонщика, который получил черепно-мозговую травму и больше не появлялся на публике.
Шоу-бизнес
Юрий Антонов оценивает свое выступление в 15 миллионов рублей
Армия и оружие
Немецкие СМИ уличили НАТО в «репетиции» наступления на Россию
Стартующие в начале 2020 года учения НАТО «Защитник Европы — 2020» станут репетицией наступления в случае войны с Россией, пишет немецкий журналист Йорг Кронауэр в статье для Junge Welt.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Общество
Урал 26 декабря попадёт в зону кольцеобразного солнечного затмения
В четверг, 26 декабря, на Земле пройдёт последнее солнечное затмение 2019 года.
Политика
ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
Главным скандалом 2019 года россияне назвали допинговый скандал, главной победой - победу российских спортсменов в фигурном катании, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева после операции рассказала о порванном грудном импланте
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ей пришлось пройти через срочную операцию из-за порванного грудного импланта.
Гаджеты
Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков
Во всех трёх записях в базе ЕЭК указано, что графические процессоры обладают 96 исполнительными блоками (Execution Units, EU).
Шоу-бизнес
Бывшая жена Ивана Краско объявила о беременности
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Политика
Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти
"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Кино
Бондарчук представил фильм «Вторжение»
В понедельник, 23 декабря, в Москве прошёл премьерный показ киноленты «Вторжение» Федора Бондарчука.
Экономика
Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству
Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
Гаджеты
Обзор Mi Note 10: самый интересный смартфон Xiaomi 2019 года
Mi Note 10 – смартфон красоты необыкновенной.