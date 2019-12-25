В Ненецком автономном округе произошла жесткая посадка вертолета Ми-8. Это уже второй подобный случай за сутки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, авария произошла в Заполярном районе НАО, на борту находились 23 человека, в том числе четыре члена экипажа.

Еще один вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

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