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Еще один житель Новой Каховки задержан за передачу СБУ координат для нанесения ударов ВСУ

Еще один задержанный житель Новой Каховки сообщил в показаниях о том, как передавал СБУ координаты расположения российских войск для нанесения ударов по городу, в результате которых пострадали в том числе и мирные граждане.
Взгляд.ру
Вячеслав Ткаченко являлся пользователем одного из ботов Telegram-канала для помощи украинским войскам.
Smotrim.ru
Житель Новой Каховки признал свою вину и заявил, что по глупости совершал поступки, которые привели к гибели мирных людей.
RT на русском
Позже задержали мужчину, давшего наводку ВСУ для удара по Каховской ГЭС.
Life.ru

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Еще один житель Новой Каховки признался в передаче СБУ координат расположения ВС РФ
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Житель Новой Каховки сообщил, как передавал СБУ координаты расположения российских войск
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Еще один житель Новой Каховки признался в передаче СБУ координат для нанесения ударов
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Еще один задержанный из Новой Каховки признался в передаче СБУ координат ВС России
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Ещё один житель Новой Каховки признался в передаче СБУ координат для нанесения ударов ВСУ
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Еще один житель Новой Каховки задержан за передачу СБУ координат для нанесения ударов ВСУ
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