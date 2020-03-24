Коронавирус
Вести.RuМосквичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология. Тесты на СOVID-19 дали отрицательный результат. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
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Пожилая москвичка, доставленная в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, скончалась от онкологии, говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы.Ведомости03:05
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Причиной смерти пациентки, умершей в больнице в Коммунарке, стало онкологическое заболевание
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:45
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