с чего всё началось

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология. Тесты на СOVID-19 дали отрицательный результат. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Технологии Microsoft лишила Windows 10 антивируса Недавнее обновление, которое компания Microsoft выпустила для того чтобы исправить ошибки прошлого апдейта в Windows 10, вновь приподнесло пользователям «приятный» подарок.

Происшествия В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских Как ранее сообщали СМИ, 20 марта 2020 года следователями регионального следственного управления СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Курганской области были задержаны по подозрению в коррупционном преступлении замначальника областного управления полиции, начальник полиции Шадринска и главный бухгалтер указанного отдела полиции.

Политика Рейтинг Джонсона достиг максимума после введения карантина Опрос YouGov проводился 23 марта — после оглашения Джонсоном списка карантинных мер. Карантин будет действовать по меньшей мере три недели.

Общество Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".

Общество Глава «Альянса врачей» сообщила о проверке из-за ролика о коронавирусе Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что полиция попросила ее представить объяснительную, после того как Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило правоохранительные органы провести проверку записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией».

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Общество В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.

Политика В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.

Экономика Торговля обналичила коронавирус Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.