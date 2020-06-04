Правительство Сингапура с начала года выплатило гражданам 3,5 млрд сингапурских долларов ($2,5 млрд) в качестве пособий в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг в парламенте вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит.

с чего всё началось

Сингапур решил раздать гражданам 2,5 миллиарда долларов из-за пандемии. О решении сингапурских властей сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства, главу Минфина страны Хэн Сви Кит. Она сообщила, что второй пакет будут выплачивать гражданам начиная с 18 июня.

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 37

Общество Северодвинск закроют на карантин Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях. 51

Общество Жара выше 30 градусов может прийти в Москву на следующей неделе Температура воздуха в Москве может подняться до 31 градуса тепла 10 июня.

Кино Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым. 89

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 169

Общество В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня. 238

Шоу-бизнес 38-летняя Анастасия Макеева показала фигуру в бикини 38-летняя Анастасия Макеева показала фигуру в бикини Анастасия Макеева похвасталась стройной фигурой.

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 831

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.

Авто В РФ начали действовать госпрограммы льготного автокредитования В России начали действовать обновленные госпрограммы льготного автокредитования, разработанные минпромторгом РФ.

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. 1,5K

Технологии «ВКонтакте» запустила аналог TikTok «Клипы» поддерживают «AR-механики» — управление с помощью различных жестов, позволяющих включить запись или добавить эффект на видео во время съемки. 16

Технологии Эксперт назвал признаки прослушки телефона О прослушке может свидетельствовать наличие на устройстве приложений, которые не устанавливал владелец. 258

Гаджеты В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей. 13

Футбол Клубам АПЛ разрешили проводить пять замен в матче АПЛ дала добро на проведение пяти замен в каждой игре вместо привычных трех до конца текущего сезона, говорится в сообщении лиги.

Авто Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro. 5

Политика Депутат попросил СКР отстранить Потанина от руководства «Норникелем» Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил главу СКР Александра Бастрыкина отстранить руководство «Норникеля» на время расследования утечки топлива в Норильске. 205