Сингапур стал еще одной страной, которая приняла решение о раздаче денег населению просто так. Власти выделили 2,5 миллиарда долларов в качестве помощи людям на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера, министра финансов страны Хэн Сви Кит.

Еще одна страна решила раздавать деньги населению просто так

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