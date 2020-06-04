Экономика
Lenta.ruЕще одна страна решила раздавать деньги населению просто так
Сингапур стал еще одной страной, которая приняла решение о раздаче денег населению просто так. Власти выделили 2,5 миллиарда долларов в качестве помощи людям на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера, министра финансов страны Хэн Сви Кит.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Авто
Продажи новых автомобилей в России в мае упали вдвое
Согласно прогнозу аналитиков АЕБ, в 2020 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:58
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Происшествия
На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи
Краснодар, 3 июня 2020, 10:50 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки.
REGNUM вчера в 03:50
Общество
Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Вести.Ru вчера в 02:32
Происшествия
Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
Происшествия
Ростехнадзор: Причиной аварии в Норильске могла быть ошибка экспертов
Российская газета 07:19
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 Ultra все же будет
Некоторое время назад инсайдеры, которые обычно сливают информацию о новых смартфонах компании Samsung, официально рассказали о том, что гаджета под названием Galaxy Note 20 Ultra в 2020 году не будет.
Megaobzor.com 01:06
Политика
Польские СМИ подняли вопрос о будущем страны без США
Последние новости из Америки заставляют задуматься о том, стоит ли Польше по-прежнему связывать свое будущее и безопасность с лидерством США, пишет 4 июня польское ежедневное издание Rzeczpospolita.
ИА Красная Весна 05:53
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
Общество
Lego откажется от рекламы наборов с полицейскими из-за протестов в США
Rambler News Service 04:08
Здоровье
Больницу Екатеринбурга закрыли на карантин из-за коронавируса
Больницу №20 в Екатеринбурге из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции закрыли на карантин.
Московский Комсомолец Екатеринбург 01:10
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
Космос
Космонавты Котов и Циблиев не считают полет Crew Dragon к МКС прорывом
Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев.
РИА Новости 06:01
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Политика
Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Последний состав правительства действует с августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва вчера в 12:57
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
В Самарской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом
Самара, 4 июня 2020, 12:39 — REGNUM Еще 63 носителя коронавируса выявили в Самарской области за сутки.
REGNUM 05:39
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Футбол
Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов
Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
Радио Зенит 04:15
Общество
В Ростовской области отменили пропуска для перемещения
Начиная с 4 июня, пропуска для перемещения по городу отменены.
Батайское время 06:41