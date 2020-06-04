Экономика

Lenta.ruLenta.ruЕще одна страна решила раздавать деньги населению просто так

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Сингапур стал еще одной страной, которая приняла решение о раздаче денег населению просто так. Власти выделили 2,5 миллиарда долларов в качестве помощи людям на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера, министра финансов страны Хэн Сви Кит.
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Еще одна страна решила раздавать деньги населению просто так

Lenta.ru06:37

В Сингапуре на выплаты населению в связи с пандемией выделили $2,5 млрд

Аргументы и Факты04:42

Власти Сингапура выделили $2,5 млрд в качестве прямых выплат населению в связи с пандемией

ТАСС03:23
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Авто

Продажи новых автомобилей в России в мае упали вдвое

Согласно прогнозу аналитиков АЕБ, в 2020 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:58
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Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
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Происшествия

На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи

Краснодар, 3 июня 2020, 10:50 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки.
REGNUM вчера в 03:50
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Общество

Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru вчера в 02:32
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Происшествия

Оползень унес в море жилой поселок

Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
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Происшествия

Ростехнадзор: Причиной аварии в Норильске могла быть ошибка экспертов

Российская газета 07:19
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"Союзмультфильм" создал более 50 эскизов Волка для новой версии "Ну, погоди!"

ТАСС 06:15
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
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Гаджеты

Samsung Galaxy Note 20 Ultra все же будет

Некоторое время назад инсайдеры, которые обычно сливают информацию о новых смартфонах компании Samsung, официально рассказали о том, что гаджета под названием Galaxy Note 20 Ultra в 2020 году не будет.
Megaobzor.com 01:06
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Политика

Польские СМИ подняли вопрос о будущем страны без США

Последние новости из Америки заставляют задуматься о том, стоит ли Польше по-прежнему связывать свое будущее и безопасность с лидерством США, пишет 4 июня польское ежедневное издание Rzeczpospolita.
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Политика

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
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Происшествия

Опубликовано видео стычки с участием убитого силовиками екатеринбуржца

REGNUM 00:42
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
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Общество

Lego откажется от рекламы наборов с полицейскими из-за протестов в США

Rambler News Service 04:08
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Здоровье

Больницу Екатеринбурга закрыли на карантин из-за коронавируса

Больницу №20 в Екатеринбурге из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции закрыли на карантин.
Московский Комсомолец Екатеринбург 01:10
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
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Космос

Космонавты Котов и Циблиев не считают полет Crew Dragon к МКС прорывом

Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев.
РИА Новости 06:01
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Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
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Политика

Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
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Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
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Политика

Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Последний состав правительства действует с августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва вчера в 12:57
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Общество

В Самарской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом

Самара, 4 июня 2020, 12:39 — REGNUM Еще 63 носителя коронавируса выявили в Самарской области за сутки.
REGNUM 05:39
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Происшествия

В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу

РБК 04:53
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Футбол

23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Футбол

Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов

Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
Радио Зенит 04:15
Общество

В Ростовской области отменили пропуска для перемещения

Начиная с 4 июня, пропуска для перемещения по городу отменены.
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