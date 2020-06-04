Экономика

Lenta.ruLenta.ruЕще одна страна решила раздавать деньги населению просто так

Сингапур стал еще одной страной, которая приняла решение о раздаче денег населению просто так. Власти выделили 2,5 миллиарда долларов в качестве помощи людям на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера, министра финансов страны Хэн Сви Кит.
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Еще одна страна решила раздавать деньги населению

Московский Комсомолец07:37

Еще одна страна решила раздавать деньги населению просто так

Lenta.ru06:37

В Сингапуре на выплаты населению в связи с пандемией выделили $2,5 млрд

Аргументы и Факты04:42

Власти Сингапура выделили $2,5 млрд в качестве прямых выплат населению в связи с пандемией

ТАСС03:23
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