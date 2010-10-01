Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЕще одно надувательство: Трамп высказался о сговоре России с талибами

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Американский президент Дональд Трамп сообщил, что разведка США сочла информацию о сговоре РФ с талибами не заслуживающей доверия.
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Трамп высказался по поводу сговора России с талибами*

ИА Красная Весна16:01

Трамп высказался на тему сговора России с талибами

News.ru08:15

Еще одно надувательство: Трамп высказался о сговоре России с талибами

Свободная Пресса28 июня в 23:11
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