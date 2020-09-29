Еще одно соглашение между Россией и Украиной прекратило действие
Действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном учреждении торговых представительств прекращено с 27 сентября, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
Подробнее о событии
Соглашение о торгпредствах между РФ и Украиной прекратило действовать - МИД России
Независимая газетавчера в 14:00
Прекращено действие соглашения о торгпредствах между Россией и Украиной
Аргументы и Фактывчера в 15:16