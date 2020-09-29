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Rambler News Service
Rambler News Service

Еще одно соглашение между Россией и Украиной прекратило действие

Действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном учреждении торговых представительств прекращено с 27 сентября, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
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Телеканал 360°

Россия и Украина больше не связаны торговым соглашением

Телеканал 360°вчера в 16:26
ИА Красная Весна

Соглашение России и Украины о торгпредствах прекратило свое действие

ИА Красная Веснавчера в 13:41
News.ru

МИД РФ заявил о прекращении соглашения по торгпредствам между РФ и Украиной

News.ruвчера в 14:07
Lenta.ru

Россия и Украина лишились торгового соглашения

Lenta.ruвчера в 14:01
Независимая газета

Соглашение о торгпредствах между РФ и Украиной прекратило действовать - МИД России

Независимая газетавчера в 14:00
Аргументы и Факты

Прекращено действие соглашения о торгпредствах между Россией и Украиной

Аргументы и Фактывчера в 15:16
РИА Новости

Соглашение России и Украины о торгпредствах прекратило свое действие

РИА Новостивчера в 13:28

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новостивчера в 10:18
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«Реал» — «Вальядолид». Прогноз: Бензема и Модрич порадуют Зидана, Куртуа не пропустит

Ждём чего-то вроде 2:0. Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал» — «Вальядолид» 30 сентября 2020 года Мадридцы начали сезон вполне недурно: привезли четыре очка с тяжёлых выездов в Сан-Себастьян и Севилью.
Чемпионатвчера в 09:45

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новости28 сентября в 14:52
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Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Фактывчера в 12:09

Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
RT на русском17:16
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Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русскомвчера в 05:25
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

Техсекретариат ОЗХО, разгласив факт технической помощи Берлину по ситуации с блогером Алексеем Навальным, не имел прямого согласия России, а значит, допустил нарушение, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новостивчера в 14:45
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Заместитель делегации Украины в «Минске» не видел агрессии России

Доказательств, которые явно указывали на агрессию Российской Федерации против Украины, за время работы в Трехсторонней контактной группе в Минске, не представили ни одного, заявил заместитель главы украинской делегации Витольд Фокин 29 сентября, сообщает издание «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 16:45
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Военным Белоруссии выделили участок для испытания ракет

Необходимость принятия указа объясняется тем, что полигоны, использующиеся для этих целей в настоящее время, обеспечивают стрельбы и испытания ракет на небольшую дальность, а использование полигонов иностранных государств несет большие материальные и финансовые затраты.
МордовМедиавчера в 13:42
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Путин заявил об усталости россиян от масок и ограничений

Президент России Владимир Путин заявил, что понимает граждан страны, которым надоело носить медицинские маски и соблюдать меры защиты от вируса, однако он подчеркнул, что COVID-19 — это «очень опасный и тихий противник».
Известиявчера в 09:07
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