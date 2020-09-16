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Вести.Ru
Вести.Ru

Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Корабль снабжения "Иван Сидоренко" направился для достройки оставшихся 120 километров газопровода "Северный поток-2". Это еще одно вспомогательное судно, которое идет в немецкий порт Мукран, согласно данным маршрутных сервисов Vesselfinder и Marinetraffic.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Московский Комсомолецвчера в 12:56
РЕН ТВ

Судно для достройки «Северного потока - 2» направилось в Германию

РЕН ТВ22:26
РБК

Судно снабжения направилось к месту постройки Nord Stream 2

РБКвчера в 15:16
ИА Красная Весна

«Газпром» отправил судно снабжения к трубоукладчику «Северного потока — 2»

ИА Красная Веснавчера в 16:13
РИА Новости

Судно для достройки «Северного потока — 2» направилось в Германию

РИА Новости21:39
Lenta.ru

Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию

Lenta.ruвчера в 11:47
Коммерсантъ

Судно снабжения «Газпрома» двинулось к трубоукладчику «Северного потока-2» в Германии

Коммерсантъвчера в 09:51

Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Месси может пропустить начало сезона Ла Лиги из-за сборной Аргентины

Тренерский штаб национальной команды рассчитывает на 33-летнего нападающего и планирует вызвать его на матчи отбора на ЧМ-2022.Если Месси примет вызов, то, согласно медицинскому протоколу, ему придется две недели провести на карантине перед тем, как начать заниматься в общей группе.
Soccer.ru03:49

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Apple обновила iOS до 14 версии

Apple в iOS 14 будет включать новую функцию под названием «Библиотека приложений», которая автоматически организует приложения на главном экране, поэтому вам не придется пролистывать несколько страниц, чтобы найти то, что вы ищете.
NewInform03:56
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Власти раздадут гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях

Представитель Mail.ru Group (владеет крупнейшими российскими соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», несколькими мессенджерами и игровым подразделением) не стал комментировать, есть ли у компании разработки по направлениям, которым государство намерено выделять гранты.
РБК04:01

«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru17:31
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Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
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