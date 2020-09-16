Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию
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Корабль снабжения "Иван Сидоренко" направился для достройки оставшихся 120 километров газопровода "Северный поток-2". Это еще одно вспомогательное судно, которое идет в немецкий порт Мукран, согласно данным маршрутных сервисов Vesselfinder и Marinetraffic.В источнике
Подробнее о событии
«Газпром» отправил судно снабжения к трубоукладчику «Северного потока — 2»
ИА Красная Веснавчера в 16:13
Судно снабжения «Газпрома» двинулось к трубоукладчику «Северного потока-2» в Германии
Коммерсантъвчера в 09:51