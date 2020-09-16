Месси может пропустить начало сезона Ла Лиги из-за сборной Аргентины

Тренерский штаб национальной команды рассчитывает на 33-летнего нападающего и планирует вызвать его на матчи отбора на ЧМ-2022.Если Месси примет вызов, то, согласно медицинскому протоколу, ему придется две недели провести на карантине перед тем, как начать заниматься в общей группе.