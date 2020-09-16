В Москве вторые сутки подряд выявили более 700 зараженных COVID-19

Накануне в столичном оперативном штабе по борьбе с эпидемией сообщили, что рост числа новых случаев в Москве связан с несколькими факторами: увеличением количества тестов (до 40–60 тыс. человек в день) и улучшением их точности, с увеличением числа пассажиров в общественном транспорте, возобновлением внутреннего туризма, повышенной активностью москвичей в общественных местах, заведениях общепита.