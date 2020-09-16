Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Вести.Ru
Вести.Ru

Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Корабль снабжения "Иван Сидоренко" направился для достройки оставшихся 120 километров газопровода "Северный поток-2". Это еще одно вспомогательное судно, которое идет в немецкий порт Мукран, согласно данным маршрутных сервисов Vesselfinder и Marinetraffic.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Судно для достройки «Северного потока — 2» направилось в Германию

РИА Новости21:39
РЕН ТВ

Судно для достройки «Северного потока - 2» направилось в Германию

РЕН ТВ22:26
РБК

Судно снабжения направилось к месту постройки Nord Stream 2

РБКвчера в 15:16
ИА Красная Весна

«Газпром» отправил судно снабжения к трубоукладчику «Северного потока — 2»

ИА Красная Веснавчера в 16:13
Московский Комсомолец

Судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Московский Комсомолецвчера в 12:56
Lenta.ru

Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию

Lenta.ruвчера в 11:47
Коммерсантъ

Судно снабжения «Газпрома» двинулось к трубоукладчику «Северного потока-2» в Германии

Коммерсантъвчера в 09:51

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
90

В Москве вторые сутки подряд выявили более 700 зараженных COVID-19

Накануне в столичном оперативном штабе по борьбе с эпидемией сообщили, что рост числа новых случаев в Москве связан с несколькими факторами: увеличением количества тестов (до 40–60 тыс. человек в день) и улучшением их точности, с увеличением числа пассажиров в общественном транспорте, возобновлением внутреннего туризма, повышенной активностью москвичей в общественных местах, заведениях общепита.
РБК04:01
11

В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
39

Ученый засомневался в возможности существования жизни на Венере

Газ фосфин, обнаруженный на Венере, еще не является доказательством существования жизни на этой планете, заявили в пресс-службе Института прикладной астрономии (ИПА) РАН 14 сентября ТАСС.
ИА Красная Веснавчера в 15:39

Суд решил выселить дочь экс-полковника Захарченко из квартиры в Москве

Замоскворецкий районный суд столицы принял решение о выселении 12-летней дочери экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Ульяны и ее матери Марины Семыниной из их единственной квартиры в Москве, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на их адвоката.
Интерфакс02:57
9

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
6

«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ru05:07
19