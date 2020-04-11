Коронавирус
Газета.RuЕще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля
В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.
Читать в источнике
Оценить183
с чего всё началось
Очередную масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье, 12 апреля, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.Агентство Москва01:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Более четырех тысяч единиц техники задействуют 12 апреля в дезинфекции столицы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:09
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:01, Ашберн
Общество
В офисе Бориса Джонсона рассказали о состоянии премьера
В офисе премьер-министра Великобритании рассказали о его состоянии. Борис Джонсон идет на поправку.
Невские Новости 09:45
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
Общество
Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье
Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Шаг назад: заболевших COVID-19 в России за сутки меньше, чем вчера
Полностью излечились за сутки 250 пациентов, общее число выздоровевших от COVID-19 в России составляет теперь 1045.
Rusvesna.su 04:22
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
Футбол
Питер Крауч: «Жалею об уходе из Ливерпуля»
Экс-нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч признался, что сожалеет об уходе из клуба и хотел бы остаться в составе "красных" на более продолжительный срок.
Soccer.ru 01:08
Политика
Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
Здоровье
В Волгоградской области умерла женщина с подозрением на COVID-19
Как сообщил «Волгоградской правде.ру» руководитель облздрава Анатолий Себелев, женщина не контактировала с заболевшими коронавирусом, в Жирновском районе на данный момент нет ни одного случая заражения СOVID-19.
Волгоградская правда 09:15
Общество
В Кремле посчитали сделку ОПЕК+ состоявшейся
В Кремле посчитали сделку ОПЕК+ состоявшейся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 10:22
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» шести самолетов в России
Неизвестные прислали в экстренные службы сообщения о "минировании" шести самолетов, следующих в Москву и из Москвы.
ТАСС 09:37
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru вчера в 03:56
Наука
Ученые назвали жертв скорой климатической катастрофы
Ученые рассказали о скорой климатической катастрофе и ее первых жертвах.
ToDay News Ufa 08:10
Общество
Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15
Общество
Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса
Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
Футбол
Павлюченко предсказал Дзюбе скорое завершение карьеры
Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко прокомментировал спор форварда «Зенита» Артема Дзюбы и блогера Василия Уткина.
ProstoProSport 09:16
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан 01:40
Политика
Песков высказался об экономической ситуации в мире после коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после пандемии коронавируса в мировой экономике установится достаточно жесткая ситуация.
Взгляд.ру 09:47
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
Энергетика
Крупнейшие акционеры ЛУКОЙЛа направят дивиденды на поддержку компании
Все высшее руководство ЛУКОЙЛа, включая президента Вагита Алекперова и Леонида Федуна, которые являются крупнейшими акционерами компании, скорей всего, примет решение о том, что «часть своих дивидендов или может даже все свои дивиденды [за прошлый год] направит в специальный фонд, чтобы бросить их на инвестиционную программу ЛУКОЙЛа».
РБК 09:26
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Общество
В Россию для борьбы с коронавирусом вылетела группа китайских врачей
Вести.Ru вчера в 23:47
Футбол
Сульшер попросил «Манчестер Юнайтед» продать пять игроков
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер передал руководству клуба список футболистов, с которыми хочет расстаться в ближайшее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
Чемпионат вчера в 16:52
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков
В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразился 301 медицинский работник, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Караника.
Sputnik Литва 09:40
Здоровье
Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными
Заместитель директора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv 09:17