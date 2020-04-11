Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЕще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.
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Петр Бирюков: Масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля

Очередную масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье, 12 апреля, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Агентство Москва01:08

Подробнее о событии

Власти Москвы сообщили о планах провести дезинфекцию из-за коронавируса

РБК04:21

Более четырех тысяч единиц техники задействуют 12 апреля в дезинфекции столицы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:09

Петр Бирюков: Масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля

Агентство Москва01:08

Дезинфекцию городских пространств проведут в Москве 12 апреля

РИАМО02:18

Масштабную дезинфекцию проведут в столице 12 апреля

Вечерняя Москва01:35

Масштабную дезинфекцию проведут в Москве

Москва 2401:27

В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию

RT на русском02:56
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Общество

В офисе Бориса Джонсона рассказали о состоянии премьера

В офисе премьер-министра Великобритании рассказали о его состоянии. Борис Джонсон идет на поправку.
Невские Новости 09:45
Происшествия

СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
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Общество

Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье

Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Общество

Шаг назад: заболевших COVID-19 в России за сутки меньше, чем вчера

Полностью излечились за сутки 250 пациентов, общее число выздоровевших от COVID-19 в России составляет теперь 1045.
Rusvesna.su 04:22
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
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Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
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Общество

На всех въездах в Москву работают наряды полиции

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
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Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
2
Общество

Песков заявил об отсутствии решений о переносе парада Победы

Известия 07:48
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Футбол

Питер Крауч: «Жалею об уходе из Ливерпуля»

Экс-нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч признался, что сожалеет об уходе из клуба и хотел бы остаться в составе "красных" на более продолжительный срок.
Soccer.ru 01:08
Политика

Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
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Здоровье

В Волгоградской области умерла женщина с подозрением на COVID-19

Как сообщил «Волгоградской правде.ру» руководитель облздрава Анатолий Себелев, женщина не контактировала с заболевшими коронавирусом, в Жирновском районе на данный момент нет ни одного случая заражения СOVID-19.
Волгоградская правда 09:15
Общество

В Кремле посчитали сделку ОПЕК+ состоявшейся

В Кремле посчитали сделку ОПЕК+ состоявшейся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 10:22
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Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» шести самолетов в России

Неизвестные прислали в экстренные службы сообщения о "минировании" шести самолетов, следующих в Москву и из Москвы.
ТАСС 09:37
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
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Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Наука

Ученые назвали жертв скорой климатической катастрофы

Ученые рассказали о скорой климатической катастрофе и ее первых жертвах.
ToDay News Ufa 08:10
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Общество

Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15
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Общество

Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
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Футбол

Павлюченко предсказал Дзюбе скорое завершение карьеры

Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко прокомментировал спор форварда «Зенита» Артема Дзюбы и блогера Василия Уткина.
ProstoProSport 09:16
Здоровье

В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан 01:40
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Политика

Песков высказался об экономической ситуации в мире после коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после пандемии коронавируса в мировой экономике установится достаточно жесткая ситуация.
Взгляд.ру 09:47
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Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
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Энергетика

Крупнейшие акционеры ЛУКОЙЛа направят дивиденды на поддержку компании

Все высшее руководство ЛУКОЙЛа, включая президента Вагита Алекперова и Леонида Федуна, которые являются крупнейшими акционерами компании, скорей всего, примет решение о том, что «часть своих дивидендов или может даже все свои дивиденды [за прошлый год] направит в специальный фонд, чтобы бросить их на инвестиционную программу ЛУКОЙЛа».
РБК 09:26
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
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Общество

В Россию для борьбы с коронавирусом вылетела группа китайских врачей

Вести.Ru вчера в 23:47
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Футбол

Сульшер попросил «Манчестер Юнайтед» продать пять игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер передал руководству клуба список футболистов, с которыми хочет расстаться в ближайшее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
Чемпионат вчера в 16:52
Здоровье

В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков

В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразился 301 медицинский работник, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Караника.
Sputnik Литва 09:40
Здоровье

Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными

Заместитель директора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv 09:17
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