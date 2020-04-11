Очередную масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье, 12 апреля, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

с чего всё началось

В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля

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