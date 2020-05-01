За сутки коронавирус в Амурской области подтвердился еще у пяти человек. Теперь в регионе зарегистрировано 46 случаев COVID-19. Как сообщает пресс-служба областного правительства, сейчас лечение получают 40 пациентов с подтвержденным диагнозом, еще шесть выздоровели.

Еще пять больных коронавирусом появились в Амурской области

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