Коронавирус
РИА НовостиВ Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
"2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья.
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Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
В России за сутки зафиксировано 7 099 случаев коронавируса в 85 регионах.
Piter.tv 30 апреля в 03:30
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Дариги Назарбаевой — она является спикером верхней палаты казахского парламента и старшей дочерью экс-президента Нурсултана Назарбаева.
РБК 02:58
Общество
Обязательный масочный режим ввели в Забайкалье
В Забайкальском крае ввели масочный режим. Теперь ношение защитной маски или респиратора стало обязательным при посещении общественных мест.
EastRussia 01:24
Транспорт
В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро
В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
RT на русском вчера в 16:58
Общество
25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек.
Kursk.com вчера в 04:10
Происшествия
Посетившего СК крымчанина обвинили в нарушении самоизоляции
В Керчи сотрудники полиции принудительно доставили в управление МВД для составления протокола о нарушении режима самоизоляции местного жителя, водителя скорой помощи Максима Хорошко, который вышел из дома для встречи и по предварительному согласованию со следователем СК РФ.
Российская газета 30 апреля в 12:56
Происшествия
В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище
Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
РИА Новости 00:22
Здоровье
Операторы фитнес-индустрии назвали условия открытия спортклубов
Ещё одной мерой может стать требование справки о состоянии здоровья клиентов, передаёт РБК.
News.ru 02:13
Общество
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:44
Общество
В Москве объём тестов на антитела к коронавирусу увеличили в 10 раз
За последнюю неделю в Москве в десять раз увеличился объём экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 02:32
Общество
За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19
Ситуация в регионах В Москве выявлены 5358 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.
Интерфакс 04:53
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Финансы
Российские банки в марте заняли у ЦБ РФ рекордную сумму
Банки столь активно привлекали средства только в кризисном 2014 году, тогда сумма заимствований за аналогичный период составила 2,5 трлн. рублей.
ГЛАС.RU 04:53
Общество
В Татарстане выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 66 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 04:36
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
Общество
В России выявили рекордные 7933 случая заражения коронавирусом
В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ проинформировали представителей СМИ о том, что число инфицированных COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на рекордные 7933, до отметки в 114 431 человек.
Журналистская правда вчера в 03:45
Общество
Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России
Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 19:50
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 01:04
Общество
В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов
Количество проводимых в Москве лабораторных исследований на COVID-19 увеличилось в два раза, к этой работе за прошедшие месяцы присоединились городские, федеральные и частные лаборатории.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
Общество
Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19
Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора.
RT на русском 01:43
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Политика
Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине
Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru вчера в 20:50
Здоровье
В Сахалинской области диагностировали еще 4 случая коронавируса
В островном регионе сегодня стало известно еще о четверых гражданах, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
РИА Сахалин-Курилы 03:04
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Происшествия
В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома
Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы вчера в 20:04
Общество
Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан
По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия вчера в 15:22