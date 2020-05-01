"2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья.

В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

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