Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

"2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья.
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В Приамурье число случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 72

ИА Порт Амур03:39

Среди заболевших есть маленькие дети: количество амурчан заразившихся COVID-19 снова увеличилось

Амур.инфо03:43

5 новых случаев заражения коронавирусом в Амурской области подтверждены 2 мая

ГТРК Амур03:22

Количество случаев коронавируса в Приамурье перевалило за 70: за последние сутки выявили еще 5 заболевших

АСН2403:13

В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости03:56

582 амурчанина контактировали с заболевшими коронавирусом

Телепортвчера в 21:23

Еще 11 амурчан заболели коронавирусом

Амурская правдавчера в 03:55
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки зафиксировано 7 099 случаев коронавируса в 85 регионах.
Piter.tv 30 апреля в 03:30
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Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Дариги Назарбаевой — она является спикером верхней палаты казахского парламента и старшей дочерью экс-президента Нурсултана Назарбаева.
РБК 02:58
137
Общество

Обязательный масочный режим ввели в Забайкалье

В Забайкальском крае ввели масочный режим. Теперь ношение защитной маски или респиратора стало обязательным при посещении общественных мест.
EastRussia 01:24
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Транспорт

В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро

В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
RT на русском вчера в 16:58
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Общество

25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области

По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек.
Kursk.com вчера в 04:10
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Происшествия

Посетившего СК крымчанина обвинили в нарушении самоизоляции

В Керчи сотрудники полиции принудительно доставили в управление МВД для составления протокола о нарушении режима самоизоляции местного жителя, водителя скорой помощи Максима Хорошко, который вышел из дома для встречи и по предварительному согласованию со следователем СК РФ.
Российская газета 30 апреля в 12:56
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Происшествия

В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище

Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
РИА Новости 00:22
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Здоровье

Операторы фитнес-индустрии назвали условия открытия спортклубов

Ещё одной мерой может стать требование справки о состоянии здоровья клиентов, передаёт РБК.
News.ru 02:13
1
Общество

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:44
Общество

В Москве объём тестов на антитела к коронавирусу увеличили в 10 раз

За последнюю неделю в Москве в десять раз увеличился объём экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 02:32
1
Общество

За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

Ситуация в регионах В Москве выявлены 5358 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.
Интерфакс 04:53
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
30
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1K
Финансы

Российские банки в марте заняли у ЦБ РФ рекордную сумму

Банки столь активно привлекали средства только в кризисном 2014 году, тогда сумма заимствований за аналогичный период составила 2,5 трлн. рублей.
ГЛАС.RU 04:53
1
Общество

В Татарстане выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 66 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 04:36
3
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
72
Общество

В России выявили рекордные 7933 случая заражения коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ проинформировали представителей СМИ о том, что число инфицированных COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на рекордные 7933, до отметки в 114 431 человек.
Журналистская правда вчера в 03:45
Общество

Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России

Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 19:50
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 01:04
1,1K
Общество

В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов

Количество проводимых в Москве лабораторных исследований на COVID-19 увеличилось в два раза, к этой работе за прошедшие месяцы присоединились городские, федеральные и частные лаборатории.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
Общество

Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19

Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора.
RT на русском 01:43
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
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Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1K
Политика

Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине

Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru вчера в 20:50
Здоровье

В Сахалинской области диагностировали еще 4 случая коронавируса

В островном регионе сегодня стало известно еще о четверых гражданах, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
РИА Сахалин-Курилы 03:04
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,4K
Происшествия

В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома

Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы вчера в 20:04
97
Общество

Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан

По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
765
Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Известия вчера в 15:22
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Главное